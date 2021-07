Britney Spears fond en larmes et accuse son père d' »abus de conservation » devant le tribunal

Britney Spears a obtenu mercredi une demande d’embauche de son propre avocat, une évolution qui pourrait marquer un changement majeur dans la façon dont son dossier de tutelle de 13 ans a été traité.

L’audience pré-programmée a été forcée d’aborder le départ soudain de son avocat commis d’office, Samuel D. Ingham III, qui s’occupe de son affaire depuis 2008. La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a approuvé la démission d’Ingham et son remplacement par Britney. L’avocat choisi par Spears, l’ancien procureur fédéral Mathew Rosengart.

Britney Spears a fondu en larmes lors de l’audience de mercredi, expliquant au juge qu’elle avait « extrêmement peur » de son père, James « Jamie » Spears, et qu’elle n’était pas disposée à être évaluée pour l’expulser.

« Je suis ici pour me débarrasser de mon père et l’accuser d’abus de tutelle », a-t-elle déclaré. Plus tard, elle a ajouté qu’elle voulait qu’il fasse l’objet d’une enquête et que « cette tutelle a permis à mon père de ruiner ma vie ».

Elle a déclaré au tribunal que chaque partie de sa vie était contrôlée, jusqu’à son régime alimentaire, et qu’elle travaillait 70 heures par semaine.

« Leur objectif était de me faire me sentir folle et je ne le suis pas », a-t-elle déclaré. « Et ce n’est pas OK. »

Britney Spears a demandé le mois dernier au tribunal le droit de choisir son propre avocat, alléguant qu’elle n’avait pas été informée de son droit de mettre fin à la tutelle et qu’elle s’était sentie réduite au silence par Ingham.

« Mon avocat, Sam, a eu très peur que j’aille de l’avant, car il dit que si je parle, je suis surmené. … Il m’a dit que je devrais le garder pour moi », a déclaré Spears devant le tribunal le 23 juin. Elle a déclaré que même si elle avait noué une relation avec Ingham, elle aimerait « choisir moi-même mon propre avocat ».

Ingham a déposé sa démission auprès du tribunal deux semaines plus tard, affirmant qu’il se retirerait dès que le tribunal jugerait bon de le remplacer.

Spears a clairement indiqué le mois dernier qu’elle souhaitait mettre fin à sa tutelle et retrouver son indépendance, et qu’un nouvel avocat pourrait être la première étape. Entre-temps, elle a également demandé plus de pouvoir dans son cas, voulant plus de voix dans ses soins médicaux et la liberté de terminer sa thérapie depuis son domicile.

Son désir d’avoir son propre avocat privé est soutenu à la fois par sa mère, Lynne Spears, et sa conservatrice de la personne, Jodi Montgomery. Une requête déposée au nom de Lynne Spears a demandé au tribunal d’autoriser sa fille à engager son propre avocat, affirmant qu’elle se sentait suffisamment bien pour prendre soin d’elle-même.

Britney Spears et sa mère Lynne Spears assistent à la 42e cérémonie annuelle des Grammy Awards organisée par Clive Davis le 22 février 2000 au Beverly Hills Hotel à Beverly Hills, Californie. Ron Galella, Ltd. / Collection Ron Galella via Getty

« Maintenant, et depuis de nombreuses années, Conservatee est capable de prendre soin de sa personne et a en fait, dans les paramètres de cette tutelle, gagné littéralement des centaines de millions de dollars en tant que célébrité internationale. … Sa capacité est certainement différent aujourd’hui de ce qu’il était en 2008, et Conservatee ne devrait plus être tenue de respecter la norme de 2008, selon laquelle elle a été jugée « ne pas avoir la capacité de retenir les services d’un avocat » », a déclaré la motion de Lynne Spears.

Montgomery, qui est le conservateur de la personne de Spears depuis 2019, a déposé une requête de soutien distincte suggérant que le tribunal transige en lui attribuant un tuteur temporaire ad litem pour l’aider à choisir un avocat.

La motion a déclaré que Montgomery « estime qu’un Guardian ad Litem à cette fin limitée est le seul moyen d’honorer à la fois [Britney Spears’] souhaite choisir un conseil sans évaluation médicale et protéger ses intérêts. »

Le dossier a également révélé que Montgomery a eu plusieurs conversations avec Spears au sujet de sa demande de retenir les services de son propre avocat. Il comprenait des captures d’écran de ce qui semble être des messages texte rédigés entre elle et Spears, bien que le contact en haut des messages soit appelé « Jane Doe ».

« Vous trouver un nouvel avocat en déposant une plainte auprès du tribunal est la meilleure approche juridique », a déclaré l’un des messages de Montgomery. « Votre père a d’excellents avocats. Et vous devriez aussi.

Un message censé provenir de Spears disait: « J’ai besoin que vous restiez en tant que co-conservateur de la personne. Je vous demande votre aide pour trouver un nouvel avocat. »

L’American Civil Liberties Union a demandé le droit de s’adresser au tribunal mercredi dans un mémoire d’amicus déposé lundi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Avec environ deux douzaines d’organisations pour la santé mentale et les droits des personnes handicapées, l’ACLU a fait valoir que la possibilité d’engager son propre avocat est le droit constitutionnel de Spears.

« Le droit de Spears de choisir un avocat n’est pas seulement un principe de base du droit à un avocat du Sixième amendement, mais il est également conforme aux principes d’autonomie personnelle et d’agence », a déclaré Zoë Brennan-Krohn, avocate au sein du Disability Rights Project de l’ACLU. « La Cour supérieure de Californie doit reconnaître l’autonomie de Spears et les droits des personnes handicapées à mener une vie indépendante et autonome en tant que membres actifs de leurs communautés. »

Les fans se sont accrochés au cas de Spears, lançant une campagne #FreeBritney pour mettre fin à la tutelle. Ceux qui ont lancé le mouvement ont exprimé leur inquiétude que son père, James « Jamie » Spears, ait abusé de ce qui était censé être un arrangement temporaire pour son gain personnel.

Jamie Spears et son équipe ont nié avec véhémence les accusations selon lesquelles il aurait abusé de sa position, affirmant à plusieurs reprises qu’il n’avait à cœur que les meilleurs intérêts de sa fille. Il a été nommé conservateur de sa fille depuis 2008, peu de temps après qu’elle eut une rupture publique. Il a été temporairement nommé exécuteur testamentaire unique de sa succession en 2019 après la démission de son co-conservateur, Andrew Wallet.

Un an après la démission de Wallet, Ingham a déposé une pétition au nom de Britney Spears pour faire retirer son père. Ingham a déclaré que Spears avait peur de son père et préférerait qu’un professionnel s’occupe de son cas.

Le juge a rejeté la demande mais a désigné une institution financière, Bessemer Trust, comme co-conservateur de Jamie Spears. Spears s’est également vu attribuer un conservateur de la personne, Montgomery, qui s’occupe de ses besoins non financiers.

Bessemer Trust a déposé sa démission auprès du tribunal après le témoignage de Spears le mois dernier, affirmant qu’il était entré dans la tutelle avec l’impression qu’elle voulait en faire partie et a depuis appris le contraire.

