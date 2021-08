Britney Spears fait l’objet d’une enquête après la plainte d’un membre du personnel

MAX PRODUCTS Mallette à outils non équipée MAX PRODUCTS MAX430S universelle (L x l x H) 464 x 366 x 176 mm 1 pc(s) D76951

enquête MAX PRODUCTS MAX430S Certifié IP67 Valve de compensation de pression automatique Avec calage en mousse alvéolée Contenu: 1 pc(s) description La valise MAX 300 est étanche à l'eau et à la poussière. Elle est idéale pour le rangement et le transport de vos équipements, appareils ou objets personnels de valeur. Elle se caractérise par sa robustesse et sa longue durée de vie, et peut être utilisée pour vos déplacements ou à la maison, pour ranger et protéger des objets auxquels vous tenez. Elle ne contient aucun élément métallique, les boulons de charnières sont en nylon résistant. Un joint néoprène sans soudure appliqué sur tout le pourtour de la valise assure une étanchéité parfaite ; la valise appartient à la classe de protection IP67. Les fermetures de sécurité avec double mécanisme sont faciles à ouvrir et maintiennent la valise bien fermée et étanche en toutes circonstances. La valve de compensation de pression permet d'ouvrir facilement la valise, quelle que soit la