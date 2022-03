Britney Spears explique comment Euphoria a changé sa vie

CÉLÉBRITÉS

La chanteuse pop américaine a fait référence à la série HBO Max. Regardez ce qu’il a dit à propos de la fiction mettant en vedette Zendaya.

© GettyBritney Spears a pesé sur Euphoria.

Lorsqu’on pense à la séries faits saillants de l’année, il est impossible d’exclure de la liste euphorie. Et c’est que, que vous aimiez ou non son intrigue, la vérité est qu’elle est devenue l’une des productions les plus populaires et acclamées par les utilisateurs de hbo max. Mais en plus, la fiction mettant en vedette Zendaya a été salué par l’une des stars les plus reconnues de la musique : Britney Spears. Ici, nous vous disons ce que vous en pensez!

Barbie Ferreira, Hunter Schafer, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Angus Cloud et Eric Dane ne sont que quelques-uns des acteurs qui ont fait la création de Sam Levinson l’une des propositions les plus attractives du catalogue de la plateforme de streaming. Pourquoi as-tu tant aimé ? La série traite de la thèmes adolescentsen passant par l’identité, les liens, le sexe, les addictions et bien plus encore.

Malgré cela, il n’est pas nécessaire d’être jeune pour profiter de ses épisodes et de sa dernière saison, dont la première a eu lieu cette année. Un exemple clair est celui de la chanteuse pop américaine qui, à 40 ans s’est déclaré un vrai fanatique euphorie. Après avoir partagé une vidéo de la série sur son profil Instagram vérifié, l’artiste a posté quelques mots qui sont rapidement devenus viraux.

« Pour la semaine de sensibilisation santé mentale, il y a quelque temps j’ai vu ce spectacle étonnant Euphoria. Mon Dieu, c’est trop bon !”, a commencé à dire Britney. Ouvrant son cœur, il a soutenu : «Je suis un peu en retard quand même. Mais voyant cela et m’amusant avec ces intrigues, tout à coup J’ai senti toute mon anxiété fondre. La série était comme une méditation”.

Et c’est que si quelqu’un sait être aux yeux du public tout en faisant face à ses traumatismes, c’est clairement Britney Spears. « Euphoria a mis un énorme sourire sur mon visage. Et si vous voulez être zen, il y a des thérapies par le son, l’immobilité, le yoga, des retraites… Et enfin et surtout, entraînez vos pensées à penser des choses qui vous font sourire.», a-t-il conclu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂