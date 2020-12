Britney Spears est-elle victime de trafic sexuel? Un regard sur les revendications inquiétantes

Les récentes publications Instagram de Britney Spears ont suscité beaucoup d’inquiétude tant pour les professionnels de confiance que pour les amis proches de la superstar. Mais personne n’est plus préoccupé par le sort de la chanteuse de « Baby One More Time » que ses fans dévoués.

Donc, naturellement, plus d’un petit nombre se sont tournés vers leurs différentes plateformes de médias sociaux pour spéculer sur le comportement étrange de Spears. Certains pensent qu’elle prend de la drogue. D’autres pensent qu’elle est mentalement malade. Et encore, d’autres croient quelque chose de loin, de bien sinistre.

Elle a déjà été surprise en train de porter la même chemise pour la 18e fois sur les réseaux sociaux, et maintenant, après avoir fait ses débuts avec une nouvelle coupe de cheveux sur Instagram, les fans sont plus préoccupés que jamais par le bien-être de Spears.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont des théories folles sur ce qui se passe avec Britney Spears et posent la question suivante depuis un certain temps maintenant:

Britney Spears est-elle victime de trafic sexuel?

Jetons un coup d’œil aux théories.

Un utilisateur de TikTok a suggéré que Spears était victime de trafic sexuel et a présenté sa théorie.

Dans la vidéo ci-dessus, un utilisateur de TikTok a suggéré que Britney Spears pourrait être victime de trafic sexuel.

Dans la vidéo, elle suppose que la tendance de Spears à publier des choses sur son Instagram comme des pétales de rose (qui est le symbolisme du film beauté américaine, avec l’acteur disgracié Kevin Spacey) était en fait un « message » selon lequel elle était victime de la traite.

Elle a également affirmé que Spears essayait de «faire savoir ce que j’essaie de vous dire», puis fait un zoom avant sur ses yeux tout en affirmant qu’il dit «pleurer le 911» indiquant qu’elle veut de l’aide.

Cette vidéo sur la théorie du complot a été partagée sous le hashtag #FreeBritney.

La théorie du trafic sexuel est également partagée par plusieurs utilisateurs sur Reddit et Twitter. Découvrez quelques-uns des commentaires ci-dessous.

Rose McGowan s’est prononcée en faveur du mouvement #FreeBritney, qui a encore accru le soutien des utilisateurs des médias sociaux.

Peu de temps après que #FreeBritney est devenu une tendance virale sur les réseaux sociaux, l’actrice Rose McGowan – qui est, ces jours-ci, plus connue pour son activisme que pour son jeu d’acteur – emmené sur Twitter d’annoncer que, comme Brittany Murphy avant elle, Britney Spears a également été victime de «Hollywood» et de trafic sexuel.

McGowan a continué à avertir ses partisans des dangers de la célébrité et leur a dit que Hollywood « a mangé » Murphy et fera probablement la même chose à Spears.

Cependant, elle a par la suite supprimé ses tweets, ce qui a conduit à plus de spéculations selon lesquelles elle avait été « réduite au silence » par les pouvoirs en place, et n’a fait qu’ajouter de l’énergie au feu que Britney Spears était, en effet, une victime du trafic sexuel.

Mais le message de McGowan a également été partagé sur Instagram. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Il n’y a eu aucune preuve concrète suggérant que Spears ait été victime de la traite.

En dehors des proclamations bizarres de personnes comme Rose McGowan et – plus étrange encore – Courtney Love, qui a affirmé en 2009 que Spears avait été «agressée par son père», il n’y a aucune preuve concrète pour prouver, ou même suggérer, que Britney Spears est victime de trafic sexuel.

Mais là avoir ont été accusés d’abus contre son père, Jamie Spears.

Ce serait une fausse déclaration de dire que Britney Spears a eu une enfance idyllique. Son père, Jamie Spears, était un alcoolique présumé et les membres de sa famille ont tous déclaré qu’il «terroriserait» la famille.

De plus, l’ex-mari de Spears, Kevin Federline, a récemment déposé un rapport de police affirmant que l’aîné Spears avait commis une «batterie» sur Sean Federline, son fils de 13 ans avec Spears.

Ainsi, même si Britney Spears elle-même n’est peut-être pas victime de trafic, il y a certainement lieu de s’inquiéter dans ses antécédents familiaux.

Malgré les accusations passées, le père de Spears a été nommé conservateur – bien qu’il n’occupe plus ce rôle.

Spears est sous tutelle depuis plus de 12 ans. Il y a deux ans, Jamie Spears a démissionné de son poste de conservateur et Jodi Montgomery a pris sa place.

Sous la tutelle, Britney Spears n’a plus le contrôle de ses décisions financières; elle doit les réaliser aux côtés de son restaurateur et tous les documents doivent être déposés auprès des tribunaux.

Sous la tutelle, la succession de Spears vaut maintenant près de 60 millions de dollars.

Spears peut-il jamais sortir d’une tutelle?

Selon un expert, Britney Spears pourrait se retirer de sa tutelle si une demande formelle était faite pour que cela se produise.

Bien sûr, les fans de Spears ont pris les choses en main, en adressant une pétition à la Maison Blanche pour la faire sortir de sa tutelle. La tutelle était en cours d’examen en août et, malheureusement, un juge a prolongé sa tutelle actuelle jusqu’en février 2021.

Le mouvement #FreeBritney est très populaire.

Le mouvement #FreeBritney a commencé lorsque Spears a commencé sa bataille juridique pour obtenir plus de contrôle sur sa tutelle.

De nombreux fans de Spears ont adressé une pétition en ligne via des publications sur les réseaux sociaux et des manifestations en personne pour plaider en faveur de la libération de Spears de sa tutelle.

Son père aurait tenté à plusieurs reprises de mettre un terme au mouvement, mais il n’a pas été en mesure de le faire et aurait utilisé le scellement judiciaire pour empêcher le public d’informer.

Apparemment, Briteny Spears a exigé plus de contrôle sur sa tutelle. Son avocat a déposé des documents judiciaires en son nom. Elle veut rendre publiques les parties de son affaire qui sont scellées. Elle a également déclaré que le mouvement #FreeBritney n’était « pas une théorie du complot ou une blague ».

De nombreux fans de Spears pensent qu’elle est prise en otage par son père, qui contrôle sa tutelle.

Son avocat a déclaré: « Britney elle-même est farouchement opposée à cet effort de son père pour garder sa lutte juridique cachée dans le placard comme un secret de famille. »

Spears a également déclaré qu’elle n’avait « aucun problème médical ou des problèmes sensibles avec ses enfants à protéger ».

Récemment, la sœur de Britney, Jamie Lynn Spears, a été nommée fiduciaire de la confiance de Britney.

L’ami Paris Hilton a également récemment commenté le mouvement #FreeBritney en disant:

« Je l’ai vue cet été. Nous avons dîné. Je l’ai vue à Malibu. Je l’aime tellement et je sens juste que si vous êtes un adulte, vous devriez pouvoir vivre votre vie sans être contrôlé. Et je Je pense que peut-être que cela vient du fait que je suis tellement contrôlé, donc je peux comprendre ce que cela ferait. Et je ne peux pas imaginer, pour le moment, si cela m’arrivait encore. Et après avoir travaillé toute votre vie et travaillé si dur. Elle est juste cette icône et j’ai l’impression qu’elle n’a aucun contrôle sur sa vie et je ne pense pas que ce soit juste. «

Hilton a également déclaré: « [Britney is] si douce et si innocente et si gentille fille. Nous parlons juste de choses heureuses – musique, mode, choses amusantes. Je n’aime jamais évoquer des choses négatives ou mettre les gens mal à l’aise, donc je n’en ai jamais parlé avec elle. «

Qu’est-ce que le projet ROSE?

Britney Spears a lancé son propre projet de photo sur les réseaux sociaux sur Instagram appelé Project ROSE.

Récemment, elle a téléchargé des photos d’elle-même dans le même haut que celui fait à la main au Maroc et avec des roses dans les cheveux à partir d’une très longue séance photo qu’elle a modelée.

La 18e photo du même haut était accompagnée de la légende « ‘Just a Touch of Rose’ … le 18e message de ce top !!!! On ne sait jamais … une rose pourrait finir par être une THORN à vos côtés ! Désolé … j’ai trouvé ça drôle! «

Mais dans les commentaires, les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que si vous google Project ROSE, un site Web sur la traite des êtres humains apparaît.

En fait, sur le site Project ROSE – qui signifie « Reaching Out on Sexual Exploitation » est décrit comme « une collaboration entre le département de police de Phoenix et l’Arizona State University School of Social Work », et il a été considéré comme un programme très controversé.

Selon un site qui proteste contre la validité et l’aspect constitutionnel du projet ROSE:

«Deux fois par an, plus de 100 policiers passent deux jours à rassembler les travailleuses du sexe par des balayages de rue et des piqûres en ligne. Les travailleuses du sexe sont menottées et emmenées à la Bethany Bible Church. Elles sont ensuite évaluées pour leur éligibilité au programme de« détournement d’arrestation ». Toute personne ayant déjà été arrêtée pour prostitution ou en possession de drogue au moment de l’arrestation n’est pas éligible. Les travailleuses du sexe éligibles s’adressent à un procureur qui leur propose l’ultimatum d’accusations criminelles et d’éventuelles peines d’emprisonnement ou de participation à un programme de «réhabilitation» géré par des œuvres caritatives catholiques. On leur refuse le droit de parler à un avocat de la défense. Ce programme est ostensiblement conçu pour «sauver» les victimes / survivants d’exploitation sexuelle, mais il n’y a aucune forme d’identification des victimes à aucun moment du processus. «

Un autre commentateur a remarqué que « THORN » – un mot que Britney a mis en majuscule dans son article sur Instagam – est une organisation pour mettre fin à la traite des êtres humains et des enfants.

Cela signifie-t-il que Britney essaie d’envoyer aux fans un message subliminal sur elle-même? C’est à vous de décider.

Britney Spears a lancé un nouveau look sur Instagram, incitant les fans à demander si elle allait bien.

Après que Spears ait lancé une nouvelle coupe de cheveux sur Instagram, ses fans ont commencé à se demander si elle allait bien ou s’il s’agissait d’un autre appel subliminal à l’aide.

«Pensez-vous qu’elle s’est fait ça? un utilisateur d’Instagram a interrogé, tandis qu’un autre a écrit: « Cela devient effrayant. »

Jamie Spears a récemment parlé de la tutelle de sa fille.

Spears, qui n’a pas parlé à sa fille depuis août, a déclaré:

«J’aime ma fille et elle me manque beaucoup. Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent se mobiliser, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aimer Britney sans condition. . J’ai et je continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection farouche contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui faire du mal ou à ma famille. «

Bernadette Giacomazzo est un éditeur, écrivain, publiciste et photographe dont le travail est apparu dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, etc.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en juillet 2020 et a été mis à jour avec les dernières informations.