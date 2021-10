Britney Spears dit qu’elle demande justice après avoir mis fin à sa tutelle

Quelques semaines seulement après l’annonce du verdict qui retire Jamie Spears en tant que tuteur légal de sa fille, la chanteuse pop Britney Spears, un poste qu’elle occupait depuis un peu plus de 13 ans, la chanteuse a indiqué qu’elle chercherait désormais justice après le fin de votre tutelle légale.

Britney Spears a partagé une longue déclaration via son compte Instagram dans laquelle elle exprime un sentiment étrange à l’idée de sauter d’excitation pour prendre rendez-vous avec des proches pour enfin découvrir qu’ils vous laisseront plantés, un message qui pourrait être dirigé envers une personne en particulier de votre vie privée.

«C’est humiliant et c’est comme si tous ceux avec qui j’ai ouvert m’ont immédiatement dit qu’ils partaient en voyage pour deux semaines. D’accord, je comprends, ils ne sont disponibles pour moi que lorsque cela leur convient », a écrit Spears, accompagnant son message d’une photo d’une machine à écrire.

Spears souligne dans son message qu’elle n’est plus disponible pour de telles personnes, se sentant fatiguée de cette situation. « Ce message est pour ma famille, pour avoir blessé mes sentiments plus profondément qu’ils ne le sauront jamais. Je sais que la tutelle est sur le point de se terminer mais je veux toujours que justice soit faite. Je ne mesure que 1,63 et j’ai joué le plus gros personnage de toute ma vie. Comprenez-vous à quel point c’est difficile?

Ce ne serait pas la première fois que Britney Spears a récemment publié des commentaires directs sur sa relation avec sa famille au cours des derniers mois, notant via Instagram qu’ils ne chercheraient que différentes façons de jouer avec elle en raison de son statut sous tutelle légale, remerciant le soutien par Matthew Rosengart, son avocat de la défense.

Après la suspension de son père en tant que tuteur légal, un délai de 45 jours a été fixé au cours duquel un tuteur représentant le tribunal a été nommé uniquement pour examiner les relevés de compte de la succession de la chanteuse. Face à cette période de transition, Britney Spears a révélé sur ses réseaux sociaux qu’elle a peur de commettre une erreur qui la remettra sous sa tutelle légale.