Britney Spears dit que la tutelle était l’idée de sa mère dans une publication Instagram supprimée

Britney Spears a appelé Lou Taylor et sa mère Lynne Spears pour leur implication dans sa tutelle.

Britney Spears a expliqué comment sa tutelle avait commencé et a confirmé que sa mère avait eu l’idée.

En juin, Britney Spears a fait sa première déclaration publique au sujet de sa tutelle devant le tribunal. S’adressant à la juge des successions de Los Angeles, Brenda Penny, Britney s’est prononcée contre les abus qu’elle a subis de la part de son père, de sa famille et de son équipe sous la tutelle, dans laquelle sa carrière et ses actifs ont tous été contrôlés par son père, Jamie Spears .

Au cours de l’audience, Britney a révélé qu’elle avait été forcée de faire des tournées, qu’elle prenait des médicaments contre son gré et qu’elle avait même été empêchée d’avoir des enfants. Depuis lors, la juge Penny a suspendu Jamie en tant que conservatrice de Britney et elle tiendra une audience le 12 novembre pour mettre fin officiellement à la tutelle.

Maintenant, Britney a appelé sa mère et son ancien manager Lou Taylor pour leur implication dans sa tutelle.

Hier soir (2 novembre), Britney a partagé une publication Instagram maintenant supprimée dans laquelle elle a écrit: « Au moment où je SOURIRE et je réalise que je ne l’ai pas fait depuis très longtemps !!!! ‘agis bizarrement… qu’est-ce qui ne va pas chez toi ???’ Je dis ‘Bonjour, je m’appelle Britney Spears… ravie de vous rencontrer enfin !!!' »

Elle a ensuite ajouté : « Avant d’aller plus loin, pardonne-moi d’avance…. Cela fait 13 ans et je suis un peu rouillé !!!! C’était une entreprise familiale avant… ce n’est plus ça !!!! j’étais NÉ aujourd’hui parce que j’arrive à SOURIRE… alors merci d’être sorti de ma vie et de m’avoir enfin permis de vivre la mienne !!!! »

Britney a poursuivi: « Psssss mon père a peut-être commencé la tutelle il y a 13 ans … mais ce que les gens ne savent pas, c’est que ma mère est celle qui lui a donné l’idée !!!! Je ne récupérerai jamais ces années …. elle secrètement a ruiné ma vie et oui, je vais l’appeler ainsi que Lou Taylor. »

Elle a également écrit: « Prenez toute votre attitude » Je n’ai aucune idée de ce qui se passe « et allez vous faire foutre! Vous savez exactement ce que vous avez fait … mon père n’est pas assez intelligent pour penser à une tutelle … mais ce soir je sourira en sachant que j’ai une nouvelle vie devant moi !!! »

Britney a supprimé les commentaires peu de temps après leur publication, mais il a depuis largement circulé sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes appelant Lynne pour les mauvais traitements infligés à sa fille et envoyant amour et soutien à Britney.

