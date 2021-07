Britney Spears dit que la conservation est une « cruauté F*****g »

S’exprimant lors d’une audience, la chanteuse a déclaré que ses vitamines pour ses cheveux et son café lui avaient été retirés.

« Mon père doit être enlevé aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Et je serai heureux que Jodi m’aide. »

Lors de l’audience d’hier, Spears a appris qu’elle pouvait choisir son propre avocat et a engagé l’ancien procureur fédéral Mathew Rosengart.

Rosengart a insisté sur le fait qu’il ferait tout son possible pour retirer le père de Spears de la tutelle.

Il a déclaré : « Jamie Spears devrait être démis de ses fonctions de conservateur parce que c’est en [the] meilleur intérêt du conservatoire.

« Nous agirons rapidement et agressivement pour son retrait. La question demeure, pourquoi est-il impliqué ? Il devrait démissionner volontairement parce que c’est ce qui est dans le meilleur intérêt du conservateur.

« Mon entreprise et moi allons examiner de haut en bas ce qui s’est passé au cours de la dernière décennie. »

Spears a affirmé qu’elle avait été forcée de travailler 70 heures par semaine, que son alimentation était contrôlée, qu’on lui avait inséré un contraceptif contre son gré et qu’elle avait été gavée de lithium pour gérer son comportement.

S’exprimant lors d’une audience le 23 juin, elle a déclaré: « Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère, c’est fou. Et je suis déprimée.

« Mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle, y compris ma direction… ils devraient être en prison.

« La dernière fois que je t’ai parlé [the judge] … m’a fait sentir comme si j’étais mort. Je vous le répète parce que je ne mens pas… alors peut-être que vous pouvez comprendre la profondeur et le degré et les dommages… Je mérite des changements. »