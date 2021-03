Britney Spears dit que ces stars l’ont «  vraiment inspirée  » pendant la quarantaine

Britney Spears envoie de l’amour à un groupe de «dames cool» qu’elle appelle des inspirations.

La pop star de 39 ans a partagé mercredi sur Instagram une galerie de photos des femmes célèbres à laquelle elle attribue l’avoir fait traverser une période de quarantaine difficile.

Britney Spears, au centre, a envoyé un cri à un groupe de «dames cool» qu’elle qualifie d’inspirations, y compris les stars hollywoodiennes Natalie Portman, à gauche, et Sharon Stone, à droite. Getty Images, AP

La galerie de Spears comprenait des photos de sa soeur Jamie Lynn Spears, des acteurs Sharon Stone, Natalie Portman, Sarah Jessica Parker, des chanteurs et sœurs, Miley Cyrus, Noah Cyrus et l’influenceur fitness Tawny Janae.

« Ce sont les femmes qui ont vraiment inspiré ma vie 🌹⭐️👑 !!!! » Britney Spears a jailli dans une légende sincère.

«Être loin de ma famille et de mon petit ami pendant la mise en quarantaine était vraiment difficile pour moi, mais la bonne chose à propos des médias sociaux est que nous pouvons nous connecter d’une manière différente qui nous aide à ne pas nous sentir seuls dans ce monde fou 📱👩🏼‍💻🤓 !!! les dames cool ajoutent toujours une étincelle à ma journée ✨✨✨ !!!! » elle a ajouté.

Spears sort avec son petit ami, acteur et entraîneur de fitness Sam Asghari, 27 ans, depuis 2016.

Plus tôt en février, Spears a envoyé un message aux fans après la première d’un documentaire populaire du New York Times sur sa vie, « The New York Times Presents: Framing Britney Spears. »

Le film revient sur des moments charnières de la carrière de la chanteuse et rentre dans les détails de la tutelle légale subie par Spears depuis qu’elle a subi une dépression nerveuse en 2008.

Spears, qui ne s’est pas produite sur scène depuis octobre 2018, a publié une vidéo de retour d’elle-même en train de jouer son tube « Toxic » sur Instagram. Dans la légende, elle a écrit qu’elle ne pouvait pas croire que la performance datait de trois ans auparavant.

« J’adorerai toujours être sur scène … mais je prends le temps d’apprendre et d’être une personne normale », a écrit Spears. « J’adore profiter simplement des bases de la vie de tous les jours !!!! »

« Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres !!!! Nous avons tous tellement de belles vies différentes », a-t-elle ajouté avec des emoji de fleurs. « Rappelez-vous, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne réelle qui vit derrière l’objectif !!! »

