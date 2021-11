Britney Spears dit à sa mère d’aller ‘F ** k Yourself’ dans un article maintenant supprimé

Britney a également affirmé que sa mère lui avait demandé pourquoi elle agissait » bizarrement » ces derniers temps et que la femme de 39 ans a dit à Lynne exactement où poser cette question.

Elle a commencé le message en disant: « L’animal le plus dangereux au monde est une femme silencieuse et souriante.

« Au moment où je souris et je réalise que je ne l’ai pas fait depuis très longtemps !!!! Ma mère est tellement INTÉRESSÉE et dit ‘Tu agis bizarrement… qu’est-ce qui ne va pas avec toi ???’ Je dis ‘Bonjour, je m’appelle Britney Spears… ravie de vous rencontrer enfin !!!’.

« Avant d’aller plus loin, pardonnez-moi d’avance…. Cela fait 13 ans et je suis un peu rouillé !!!! C’était une entreprise familiale avant… ce n’est plus ça !!!!