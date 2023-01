Britney Spears disparaît d’Instagram après une prétendue bagarre avec son mari

célébrités

La chanteuse a supprimé son compte Instagram après une prétendue altercation avec son mari.

©Sam AsghariLes fans ont souligné que Britney avait des problèmes avec son mari

La chanteuse Britney Spears continue au milieu de la polémiqueà cette occasion l’interprète de « Oops! Je l’ai encore fait« a généré des spéculations parmi ses partisans, après qu’il a supprimé son compte instagram après une prétendue altercation avec son mari Sam Asghari et un message qui a retenu l’attention de ses fans.

Et c’est que si vous cherchez Britney Spears dans votre compte Instagram, il vous dira que la « page n’est pas disponible » et quand elle est mise dans le moteur de recherche, etLe nom de l’artiste semble avoir été changé en River Redmais le compte avec plus de 41,6 millions de followers vient de disparaître peu de temps après que Spears ait supprimé tout le contenu de son profil.

+ Britney Spears est-elle en danger ?

Soucieux de la sécurité de la princesse de la pop, des fans aux États-Unis ont affirmé avoir appelé le 911. Cependant, des tabloïds comme TMZ rapporté que La police est arrivée au domicile de l’actrice et femme d’affaires et a déterminé qu’elle n’était pas en dangermais il n’a pas été précisé si les agents ont parlé avec le chanteur.

+ Qu’est-ce que Sam Asghari a à voir avec ça ?

Les fans ont pointé du doigt une prétendue infidélitéaprès que Britney ait posté une photo, avant de supprimer son compte, sur laquelle une voiture apparaissait avec un message : « Bonjour, où allons-nous ? J’ai juste aimé la voiture. Point. Une chose sûre, calme et civilisée. La pêche embarrassante aux compliments est une valeur sûre. Je veux dire, suis-je censé faire confiance à la personne à côté de moi pour tirer ? » avec laquelle les fans ont supposé qu’elle parlait d’avoir des photos et qu’elle s’adressait à son mari.

Britney a également déclaré qu’Instagram est quelque chose dont il faut parler et que l’intérêt est ce qui déchaîne le plus : « continuez à tousser les joueurs, n’oubliez pas de surveiller vos arrières ou vous pourriez vous faire prendre (…) Tout donner à quelqu’un que j’aime m’a juste donné un coup de poignard dans le cœur« , a écrit.

Malgré les rumeurs et la disparition du compte Instagram de Britney, Asghari a montré un comportement habituel sur son propre réseau social, où le mari de la pop star compte 3 millions de followers. Asghari a continué à télécharger des histoires de mannequinat et n’a fait aucune déclaration sur son compte Spears..

