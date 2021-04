Britney Spears demande à s’adresser au tribunal lors de l’audience sur sa tutelle

Britney Spears a reçu mardi une demande de s’adresser au tribunal gérant sa tutelle directement lors d’une audience sur le statut en juin.

L’avocat du chanteur, Samuel D. Ingham III, a demandé l’audience lorsque le tribunal s’est réuni mardi pour traiter des questions relatives à la comptabilité et aux frais, qui ont été repoussées en juillet pour des informations supplémentaires. On ne sait pas quels problèmes Britney Spears soulèvera devant le tribunal ou si elle demandera de mettre fin à sa tutelle.

« La conservatrice, elle a demandé que je demande au tribunal une audience sur le statut au cours de laquelle elle puisse s’adresser directement au tribunal », a déclaré Ingham lors de l’audience de mardi par vidéoconférence. et il n’est pas lié à la comptabilité ou aux frais. »

La juge Brenda Penny de la Cour supérieure de Los Angeles a prévu une audience sur l’état d’avancement le 23 juin.

Ingham a refusé une demande de NBC News de commenter davantage la demande.

Britney Spears est sous tutelle légale depuis plus de 12 ans, ce qui signifie que la chanteuse a essentiellement eu un tuteur nommé par le tribunal à la suite d’une rupture publique en 2007. Elle a demandé que son père Jamie Spears soit retiré de sa tutelle en 2020, avec son avocat. disant que Britney Spears avait «peur» de Jamie Spears.

Le tribunal n’a pas retiré Jamie Spears de son cas et a plutôt nommé Bessemer Trust, une institution financière privée, en tant que co-conservateur.

La question a attiré l’intérêt des fans de Britney Spears, qui ont lancé un mouvement #FreeBritney pour la retirer de la tutelle de son père. Les fans du chanteur ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que Jamie Spears ait abusé de ce qui était censé être un arrangement temporaire.

Britney Spears a rarement parlé publiquement de la bataille juridique, tandis que l’équipe juridique de son père a défendu son rôle dans la vie de sa fille. Les représentants de Jamie Spears ont fait valoir lors de plusieurs entretiens que la préoccupation extérieure était déplacée et qu’il «avait sauvé sa fille d’une situation mettant sa vie en danger».

Sa tutelle a été soumise à un examen approfondi plus tôt cette année après la sortie de «Framing Britney Spears» – un film documentant l’ascension de la chanteuse vers la gloire, ses luttes sous les projecteurs des médias et la tutelle éventuelle. Ni Britney Spears ni sa famille ne sont apparus devant la caméra dans le documentaire, qui a fait ses débuts sur Hulu en février.

L’audience de mardi était initialement prévue pour Penny pour examiner les motions concernant les frais et les questions comptables pour la tutelle, y compris une objection de la mère de la chanteuse Lynne Spears sur plus de 890 000 € d’honoraires facturés à la succession de sa fille.

Lynne Spears a contesté les honoraires payés à Holland & Knight, LLP, et a demandé que le tribunal ordonne à sa fille de se faire rembourser les frais de sa succession. Elle a également demandé que le tribunal examine tous les enregistrements bruts des dépenses enregistrées dans un dépôt la semaine dernière, selon le document.

La mère du chanteur allègue que certains des frais étaient excessifs, non autorisés et «constituaient en grande partie une« tournée médiatique nationale »» pour l’avocate de Jamie Spears, Vivian Thoreen, afin de lutter contre la couverture médiatique négative.

«Aucun problème médiatique n’a été envisagé par la pétition, et par conséquent, aucuns frais ou coûts liés à la gestion ou aux relations avec les médias ou à la réponse aux médias ou à l’examen minutieux des médias ne devraient être compensés par la succession du conservateur sur ordonnance de la Cour», objection de Lynne Spears lis.

Un partisan tient un ventilateur lors d’un rassemblement pour la pop star Britney Spears lors d’une audience sur une affaire de tutelle au palais de justice de Stanley Mosk à Los Angeles le 17 mars 2021. MARIO ANZUONI / .

L’équipe juridique de Jamie Spears a déposé une réponse mordante pour le tribunal lundi, affirmant que Lynne Spears «exploitait la douleur et le traumatisme de sa fille à des fins personnelles en publiant un livre» et n’avait pas à l’esprit les meilleurs intérêts de Britney Spears.

« La Cour devrait noter que Lynne Spears ne cite aucune règle, statut ou affaire pour étayer son argument fictif sur l’irrégularité procédurale », a indiqué la réponse de son équipe.

La réponse a fait valoir que Holland & Knight avait été embauché en partie pour protéger la chanteuse, y compris dans les affaires médiatiques, car le sujet de sa tutelle faisait l’objet d’un «examen de plus en plus intense des médias à la fois dans les médias d’information traditionnels ainsi que sur les médias sociaux et plus récemment, films documentaires. »

Toute décision sur les objections et les autres demandes de frais a été reportée pour une autre audience en juillet, où le juge examinera également les motions pour sceller les documents concernant la comptabilité de la succession et de la tutelle de Britney Spears.