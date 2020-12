Britney Spears: cette star des années 2000 l’a appelée «  faux  »

Britney Spears a sorti certaines des musiques pop les plus célèbres de son époque, cependant, une grande star n’est pas fan. Cette star a appelé Spears «faux». De plus, elle a écrit une chanson critiquant Spears.

Britney Spears | Kevin Mazur / WireImage

Une rock star a révélé que les « divas stupides de la pop » ne la « menaçaient » pas

Tout d’abord, un peu de contexte. Un certain nombre de stars féminines de la pop bubblegum comme Spears, les Spice Girls, Christina Aguilera et Mandy Moore sont devenues célèbres à la fin des années 1990. Toutes les tendances passent et bientôt il y a eu une nouvelle tendance – les chanteuses rock et pop-rock.

Certains de ces chanteurs se sont beaucoup inspirés du modèle de féminité désaffectée d’Alanis Morisette, comme Pink, Kelly Clarkson et Avril Lavigne. Amy Lee, la chanteuse principale d’Evanescence, était différente. Elle et son groupe ont revigoré le rock gothique pour une nouvelle génération.

Selon Blabbermouth, Lee n’était pas un fan de Spears « Il y a tellement de ces stupides divas pop qui sont vraiment en train de s’effondrer ces derniers temps », a déclaré Lee. «Ils tombent, ils le sont vraiment. Ce n’est plus le gros problème. Comme Britney Spears et tout ça, ils ne me menacent pas, ils ne me dérangent pas parce qu’ils n’ont pas de talent… »

« …Bébé encore une fois »

EN RELATION: Britney Spears: Pourquoi il y a une référence ‘Titanic’ dans ‘Oups! … Je l’ai fait à nouveau’

Amy Lee a-t-elle écrit une chanson d’Evanescence sur Britney Spears?

Le premier album d’Evanescence, Déchue, comprend un single intitulé «Everybody’s Fool». Le clip de la chanson est une satire des normes impossibles trouvées dans les publicités. À un moment donné dans la vidéo, Lee porte une tenue d’écolière sexualisée – un peu comme Spears l’a fait dans la vidéo de «… Baby One More Time».

La chanson était-elle une attaque contre Spears? «À ce stade, tout le monde sait que Britney est fausse», a déclaré Lee à The Age. «La chanson ne parle pas de Britney Spears; il s’agit de beaucoup de gens dans cette industrie. C’est tellement faux, tout le truc d’Hollywood. «Regarde comme je suis parfait! Personne ne ressemble à ça. Tout est faux et ça fait vraiment mal à l’image de soi des filles et des femmes. Où sont tous les gens normaux? »

«Tout le monde est idiot»

EN RELATION: Comment la robe « serrée et sexy » de Katy Perry a inspiré un hit de Britney Spears

Dans une interview séparée avec MTV News, Lee a laissé entendre que la chanson parlait de Spears. Elle a dit qu’elle a écrit «Everybody’s Fool» en réponse au fait que sa sœur devenait obsédée par les idoles pop sexualisées «ringardes». Lee a rappelé que sa sœur imitait la mode de ces chanteurs même si elle était une enfant à l’époque. «C’est comme battre un cheval mort à ce stade, mais à l’époque Britney Spears venait juste de sortir», a déclaré Lee. «Mais je pense toujours [‘Everybody’s Fool’ is] pertinent. »

Britney Spears est-elle plus populaire qu’Evanescence?

Lee avait certainement un mot dur pour Spears. Cela soulève une question intéressante: qui était le plus populaire – Evanescence ou Spears? Evanescence a eu le top 10 des succès du Billboard Hot 100 – «Bring Me to Life», «My Immortal» et «Call Me When You’re Sober». C’est impressionnant étant donné le manque relatif de groupes féminins dans les charts pop de ce millénaire. Cependant, Spears a publié 13 meilleurs tubes du Billboard Hot 100. Lee n’aime pas Spears – mais le public la préfère à Evanescence.