Britney Spears annonce qu’elle a perdu le bébé qu’elle attendait avec Sam Asghari

La princesse de la pop avait communiqué la nouvelle de sa grossesse en avril de cette année. « Nous ressentons une profonde tristesse », a déclaré le chanteur.

© GettyBritney Spears attendait un enfant avec Sam Asghari.

Dès le début de sa carrière, Britney Spears Il est devenu l’une des célébrités les plus appréciées du public. C’est pourquoi la triste nouvelle choque le monde : la chanteuse perdu le bébé Qu’attendait-elle avec son fiancé ? Sam Asghari. L’annonce a eu lieu en avril de cette année et ce samedi, il a finalement communiqué le triste résultat via ses réseaux sociaux. Fort du soutien de ses abonnés, son profil vérifié a été rempli de messages d’encouragement.

Le 11 du mois dernier, la princesse de la pop a partagé sur Instagram : «J’ai fait un test de grossesse et… Je vais avoir un bébé. Il est de plus en plus! Je ne sortirai pas autant car les paparazzis gagneront de l’argent avec mes photos comme malheureusement ils l’ont déjà fait”. Et est-ce que Britney connaît très bien le harcèlement de la presse dans les moments les plus intimes. Après l’avoir posté sur son compte personnel, l’artiste a continué à répandre sa joie au quotidien.

Mais ce 14 avril, accompagnée de son compagnon, elle a donné la nouvelle la plus difficile : «C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer que nous avons perdu notre bébé à un stade très précoce de la grossesse.. C’est dévastateur pour n’importe quel parent.”. Le communiqué poursuit : «Nous aurions probablement dû attendre plus longtemps avant de l’annoncer, jusqu’à ce que nous soyons plus sûrs de la grossesse, mais nous étions très excités et voulions partager la bonne nouvelle.”.

Comme la chanteuse l’a montré dans ses pires moments, elle a toujours de l’espoir dans les circonstances les plus complexes. « Notre amour l’un pour l’autre est notre plus grande force dans cette situation. Nous continuerons d’essayer d’agrandir notre belle famille« , il expliqua. En terminant, il conclut :Nous sommes très reconnaissants pour tout votre soutien. Nous vous prions de bien vouloir respecter l’intimité en ces temps difficiles.”.

Les messages de soutien sont vite arrivés pour la chanteuse qui était maman pour la première fois de être en 2005 et après Jayden en 2006 avec Kevin Federline. Alors qu’il continue à chercher un nouvel enfant dans la famille, son partenaire Sam Asghari n’a pas tardé à commenter publiquement son amour via Instagram. « Nous aurons un miracle très bientôt »a écrit l’acteur qu’il a rencontré en 2016 lors de l’enregistrement d’un clip vidéo.

