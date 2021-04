Britney Spears a obtenu le droit de parler lors de sa prochaine audience de conservateur

La pop star a été enfermée dans une bataille pour savoir qui contrôle la tutelle qui régit ce qu’elle est et n’est pas autorisée à faire dans sa vie.

La décision de justice décide qui contrôle ses finances ainsi que ce qu’elle fait de sa carrière de chanteuse et de divertissement.

Mais . a rapporté que l’artiste « Gimme More » parlera lors de la prochaine audience le 23 juin.

On ne sait pas ce qu’elle compte dire lors de son discours.

La juge Brenda J. Penny a nommé la société de gestion de patrimoine Bessemer Trust en tant que co-conservateur du domaine de la pop star en novembre et a demandé à M. Spears de travailler avec le Trust.

Il a lancé une offre légale pour que cela soit annulé et le placer en charge des actifs et des investissements de Britney. Un tribunal de Los Angeles a finalement rejeté cette offre.

On a dit à Jamie de continuer à travailler avec Bessemer Trust, ce qui signifie qu’il ne sera pas en mesure de contrôler certains des investissements de sa fille.

« Mon client Jamie Spears a exercé ses fonctions avec diligence et professionnalisme en tant que conservateur de Britney, et son amour pour sa fille et son dévouement à la protéger sont clairement évidents pour le tribunal. »