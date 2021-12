Britney Spears a dupé les stations de radio avec des paroles cachées classées X

Très souvent, les chansons ont des significations cachées et ce n’est que quelque temps plus tard que l’artiste derrière elles explique enfin de quoi il s’agit.

Ou les gens mettent simplement deux et deux ensemble et en font quatre.

Le morceau 2009 de Britney Spears, « If U Seek Amy », est l’une des nombreuses chansons dans lesquelles les fans pensent avoir trouvé un message secret – légèrement méchant -.

Voici la chanson, si vous avez besoin de votre mémoire de jogging :

Le single était un banger (évidemment) et comportait les paroles: « Tous les garçons et toutes les filles supplient de si vous cherchez Amy », ce qui, selon certaines personnes, pourrait avoir des connotations sexuelles.

Eh bien, le morceau fait que les mots sonnent beaucoup plus comme « Eff You See Kay » – en d’autres termes F, U, C, K. Et puis ça sonne comme le mot « moi ».

Eff, vous, voyez, Kay… moi.

Crédit : YouTube/PME

Les paroles sournoises ont conduit le Parents Television Council (PTC) à demander à retirer la chanson de toutes les stations de radio entre 6h et 19h, car des enfants impressionnables peuvent l’écouter reprendre la phrase et la répéter.

Au moment de la sortie de la chanson en 2009, le président de PTC, Tim Winter, a déclaré : « Il n’y a pas de mauvaise interprétation des paroles de cette chanson, et il ne s’agit certainement pas d’une fille nommée Amy. »

S’adressant à Twitter, une personne a déclaré: « ‘If U Seek Amy’ a inventé le jeu de mots », tandis qu’une autre a ajouté: « J’essaie tellement de comprendre ce que Britney voulait dire par » si tu cherches Amy » quand j’étais enfant et je demandais à ma sœur ce que elle voulait dire par là et elle a dit ne t’inquiète pas. »

Une autre chanson que vous ne connaissiez peut-être pas a un message caché est « My Name Is » d’Eminem qui a un refrain qui va un peu comme ça.

Un TikToker a expliqué: « Je n’ai jamais su qu’il disait que je suis Eminem à l’envers. C’est Eminem. »