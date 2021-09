Britney contre La bande-annonce de Spears apporte le sort de la pop star à Netflix

Après que Hulu ait attiré une attention renouvelée sur la tristement célèbre tutelle de Britney Spears avec un documentaire très réussi, Netflix suivra une voie similaire avec Britney contre Lances. Plus tôt cette année, Hulu’s Encadrer Britney Spears a plongé profondément dans l’histoire de la célèbre pop star, racontant tout, de son ascension à la gloire à sa panne publique. Ce qui a été le plus troublant pour de nombreux téléspectateurs, c’est l’exploration de la tutelle sous laquelle elle vivait depuis 2008, lançant le mouvement social #FreeBritney.

La première bande-annonce complète de Britney contre Lances chez Netflix taquine plus de lumière sur la situation. Une affiche officielle a également été publiée. Dans la bande-annonce, on peut entendre Britney se lamenter sur le fait qu’elle veut juste retrouver sa vie. Le film taquine également que le doc signifie « plus de secrets », suggérant que de nouvelles informations seront révélées. Cela semble certainement être un document à ne pas manquer pour ceux qui sont investis dans la tutelle et la situation de Britney. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce complète ci-dessous.

Lorsque Encadrer Britney Spears a été libéré, Britney Spears s’est adressé à ses fans pour dire qu’elle était sidérée par tout le soutien qu’elle avait reçu. À l’époque, elle a dit qu’elle n’avait pas encore regardé le documentaire, mais d’après ce qu’elle a vu, elle « a pleuré pendant deux semaines ». Les Britney contre Spears La bande-annonce a peut-être raison en suggérant qu’il reste encore d’autres secrets à révéler concernant l’ensemble de la situation. Les Encadrer Britney Spears les créateurs ont déclaré qu’il y avait suffisamment de séquences inédites qu’ils n’avaient pas pu utiliser pour qu’ils puissent facilement faire une suite. Cependant, il n’est pas prévu de Encadrement Britney Spears 2 en ce moment.

Nous aurons peut-être plus de réponses dans Britney contre Lances. Selon le synopsis officiel : « Le monde connaît Britney Spears : interprète, artiste, icône. Mais au cours des dernières années, son nom a été publiquement lié à un autre terme plus mystérieux : la tutelle. Britney vs Spears raconte l’histoire explosive de la vie de Britney et sa quête publique et privée de liberté. Avec un travail d’enquête de plusieurs années, des interviews exclusives et de nouveaux documents, ce long métrage de Netflix brosse un portrait détaillé de la trajectoire de la pop star, de la fille d’à côté à une femme piégée par la célébrité, la famille et la sienne. Il montre la vie de Britney sans utiliser les images traumatisantes qui l’ont précédemment définie.

Réalisateur Erin Lee Carr (Comment réparer un scandale de drogue, Argent sale) et la journaliste Jenny Eliscu s’efforcent d’approfondir l’histoire enchevêtrée de la tutelle en place depuis plus de 13 ans. Le film tisse une chronologie choquante d’anciens et de nouveaux joueurs, de rendez-vous secrets et de Britney dans les coulisses qui se battent pour sa propre autonomie. Des SMS et un message vocal ainsi que de nouvelles interviews avec des acteurs clés montrent clairement ce que Britney elle-même a attesté : toute l’histoire n’a pas encore été racontée. »

Carr produira également le projet aux côtés de Sarah Gibson et Kate Berry. Dan Cogan, Liz Garbus, Jon Bardin, Julie Gaither, Jenny Eliscu et Amy Herdy sont les producteurs exécutifs. Le nouveau doc Britney contre Lances sortira sur Netflix le 28 septembre 2021.