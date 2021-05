BRIT Awards 2021: nominations, chaîne de télévision et artistes interprètes ou exécutants

Samsung 55LS03A 2021 - The Frame QLED 4K - Smart TV 55'

Samsung - The Frame QLED 4K - Smart TV Quand le plus discret des téléviseurs, devient le plus beau des cadres. Design unique et personnalisable Mode art / art store Cadre personnalisable en option Connexion invisible, boitier déporté Technologie QLED 4K Smart TV, assistants vocaux Accroche murale incluse Pieds Ajustables Capteur luminosité et mouvement Télécommande universelle solaire AirPlay 2, SmartThings The Frame est bien plus qu'un téléviseur. Avec son design de cadre minimaliste, il s'intègre parfaitement à votre décor et est personnalisable. Son Mode Art permet d'afficher une oeuvre d'art avec un réalisme digne d'un véritable tableau. Accédez à des oeuvres de style classique ou contemporain, ou affichez vos photos personnelles. Afin de conserver votre espace épuré, connectez le câble unique de 5 mètres au boitier déporté pour une installation simplifiée de vos appareils. Enfin, personnalisez votre TV The Frame, pour qu'il soit unique, avec le cadre personnalisable disponible en plusieurs coloris et formats (vendu séparément).