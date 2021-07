Brisbane choisi pour accueillir les Jeux olympiques de 2032 sans candidature rivale

Brisbane a été choisi mercredi pour accueillir les Jeux olympiques de 2032, l’inévitable vainqueur d’une course à une ville dirigée par le CIO pour éviter les candidatures rivales.

Les Jeux reviendront en Australie 32 ans après les populaires Jeux olympiques de Sydney en 2000. Melbourne a accueilli en 1956.

« Nous savons ce qu’il faut pour organiser des Jeux réussis en Australie », a déclaré le Premier ministre Scott Morrison aux membres du Comité international olympique dans une liaison vidéo en direct de 11 minutes depuis son bureau.

Lorsque le prix a été confirmé plus tard, Brisbane remportant le vote 72-5, Morrison a levé les deux bras en l’air et a levé les pouces.

« BNE 2032 » est affiché sur un bâtiment lors de l’annonce de la ville hôte des Jeux Olympiques de 2032, regardée en direct à Tokyo, sur le site olympique de Brisbane le 21 juillet 2021 à Brisbane, en Australie. Albert Perez / Getty Images

La victoire a donné lieu à un feu d’artifice à Brisbane qui a été diffusé aux membres du CIO dans leur hôtel cinq étoiles à Tokyo.

Brisbane suit Los Angeles, hôte de 2028, en se préparant pendant 11 ans à accueillir les Jeux. Paris accueillera en 2024.

L’accord de 2032 semblait conclu des mois avant la décision officielle lors de la réunion du CIO, qui s’est tenue avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, vendredi.

En rapport

Le CIO a accordé à Brisbane des droits de négociation exclusifs en février. Cette décision a laissé les responsables olympiques du Qatar, de la Hongrie et de l’Allemagne aveuglés par leurs propres plans de candidature au point mort.

Bien que le résultat soit attendu, une délégation australienne de haut niveau s’est rendue à Tokyo au milieu de la pandémie de COVID-19 pour présenter des discours, des films et des promesses sur scène.

La ville de Brisbane a envoyé le maire Adrian Schrinner, l’État du Queensland a envoyé la première ministre Annastacia Palaszczuk et le gouvernement fédéral australien a envoyé le ministre des Sports Richard Colbeck pour courtiser les électeurs olympiques.

Ils ont été rejoints par l’officiel olympique australien de longue date John Coates, aujourd’hui vice-président du CIO qui a façonné le processus de sélection accéléré il y a deux ans qui récompense désormais sa candidature à Brisbane.

Le format initial a été conçu pour réduire les coûts de campagne, donner au CIO plus de contrôle pour traiter discrètement avec les candidats préférés et supprimer le risque d’achat de voix.

Le projet a été décrit par le CIO comme « une offre passionnée et centrée sur l’athlète d’une nation qui aime le sport ». Des événements seront organisés dans tout le Queensland, y compris à Gold Coast, qui a accueilli les Jeux du Commonwealth de 2018.

Le célèbre stade de cricket de Brisbane, connu sous le nom de Gabba, sera modernisé et pourrait accueillir le sport aux Jeux. Le cricket a été joué une fois aux Jeux olympiques, aux Jeux de Paris de 1900.

Les trois prochains hôtes des Jeux d’été – à commencer par Paris en 2024 – sont désormais sécurisés dans des pays olympiques riches et traditionnels sans qu’aucun des trois ne soit confronté à un vote contesté.

En rapport

Le CIO et son président pratique, Thomas Bach, ont déchiré le modèle des campagnes d’enchères traditionnelles et organisé des votes pour verrouiller les villes préférées avec le minimum de risque.

Paris et LA étaient en compétition pour 2024 jusqu’à ce que Bach et Coates supervisent l’inclusion des droits 2028 dans un double prix sans précédent il y a quatre ans.

Les futurs hôtes offrent une stabilité au CIO qui a été piqué par les deux précédents concours des Jeux d’été entachés d’allégations d’achat de voix lorsque plusieurs villes étaient sur le bulletin de vote.

Les Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 et les Jeux olympiques de Tokyo 2020 reportés font toujours l’objet d’une enquête par les procureurs français. Ils ont mis en cause des officiels qui ont alors perdu leur place dans la famille du CIO en tant que membres actifs ou honoraires.

Un avenir à faible risque attend le CIO après les Jeux olympiques de Tokyo souvent troublés et les Jeux d’hiver de Pékin 2022 en février, qui jetteront un coup d’œil sur le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme.

Des partenaires clés ont également été sécurisés jusqu’en 2032. L’accord de diffusion du CIO avec NBC et les sponsors de premier plan Coca-Cola, Visa et Omega sont liés pour la décennie à venir.

Avec seulement des grandes villes organisant les Jeux d’été de Pékin en 2008 à Los Angeles, Brisbane s’est positionné comme un nouveau type de projet.

« Nous voulons montrer au monde que les villes et régions de taille moyenne peuvent accueillir les Jeux sans difficultés financières ni délais manqués », a déclaré Palaszczuk aux électeurs.

Brisbane a déclaré qu’il disposait déjà de 84 % des stades et des lieux d’événements pour répondre à la demande moderne du CIO d’éviter les dépenses excessives et les projets potentiels d’éléphants blancs.

Une nouvelle arène de natation est prévue et des milliards de dollars seront dépensés pour des projets de transport – non pas à cause des Jeux olympiques mais à temps pour eux, ont déclaré des responsables de Brisbane.