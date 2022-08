« Bring Me To Life » d’Evanescence a atteint au hasard le numéro un sur les charts iTunes américains 19 ans après sa sortie

« Bring Me To Life » d’Evanescence s’est étrangement hissé à la première place des charts américains d’iTunes près de deux décennies après sa sortie.

Bien que nous admettions que la chanson est un banger, nous ne nous attendions pas à ce qu’elle fasse un retour comme celui-ci.

«Bring Me To Life» a pris la première place, dépassant même les goûts de Nicky « Super Freaky Girl » de Minaj et « As It Was » de Harry Styles.

Evanescence a profité de ses réseaux sociaux pour remercier ses fidèles fans en écrivant : « 19 ans et toujours aussi fort ! Bring Me To Life est n°1 sur iTunes. Merci pour l’amour ! »

Mais la résurgence de la chanson ne s’arrête pas là car elle a également grimpé au cinquième rang du Top 100 de Billboard.

Cependant, nous avons le sentiment que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le groupe co-titre tournée avec Kornqui a reçu des critiques élogieuses.

Les fans sont récemment devenus fous pour les deux forces réunies pour la dernière tournée américaine, avec des images et des vidéos circulant sur Internet capturant un peu la nostalgie du début des années 2000 – pour laquelle nous sommes tous ici.

Une personne a écrit via Twitter: « LE MEILLEUR DUO JAMAIS, ils sont de la pure magie ensemble. »

Un autre a déclaré: «Les oreilles sonnent, premier concert auquel j’ai assisté depuis environ trois ans maintenant. Korn et Evanescence ont fait un sacré spectacle.

Tandis qu’une troisième personne s’émerveillait : CORN ET EVANESCENCE CONCERT ET ILS SUNG FREAK EN LAISSE ENSEMBLE COMME UN ENCORE C’ÉTAIT TELLEMENT HYPE.

« Bring To Life » marque le sommet du succès du groupe en 2003, qui faisait partie de leur Déchu album, qui s’est vendu à plus de 17 millions d’exemplaires et a conduit à deux Grammy Awards.

Crédit : agefotostock / Alamy Banque D’Images

En parlant à Sonic Seducer l’année dernière, la chanteuse du groupe, Amy Lee, a révélé que la chanson certifiée platine parle en fait de son mari.

Lee a révélé qu’elle l’avait écrit avant même qu’ils ne commencent à sortir ensemble, car c’était un ami qui la consolait alors qu’elle était dans une mauvaise relation.

Elle a déclaré: «Il y a eu ce moment, j’étais dans un endroit difficile et dans une mauvaise relation, et mon mari maintenant, Josh, à l’époque n’était qu’un ami et une personne que je connaissais à peine.

« C’était peut-être la troisième ou la quatrième fois que nous nous rencontrions et nous sommes allés nous asseoir dans un restaurant pendant que nos amis garaient la voiture. Nous nous sommes assis l’un en face de l’autre, et il m’a regardé et il a juste dit : ‘Alors, tu es heureux ?’ »