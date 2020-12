Bring Me The Horizon sort l’album live «Live At The Royal Albert Hall» | 45S

Le groupe britannique Apporte-moi l’horizon a officiellement publié aujourd’hui son album enregistré en direct ‘Live At Royal Albert Hall’ au format diffusion. Cet album live a été enregistré en 2016 et sorti uniquement sur DVD, Blue-ray et LP à l’époque.

Aujourd’hui, 4 ans plus tard et à la demande d’une grande partie des fans du groupe, ‘Bring Me The Horizon: en direct au Royal Albert Hall‘a été téléchargé sur les plateformes de diffusion les plus populaires dans le monde. L’album, mettant en vedette le légendaire orchestre à cordes britannique Parallax, est composé d’un renversement des chansons les plus populaires du groupe dans un « Orchestre« . Il faut noter que l’album live est principalement composé de chansons des albums ‘Sempiternal’ et ‘That’s the Spirit’, avec seulement « It Never Ends » étant la seule chanson en dehors de ces 2 albums.

«Bring Me The Horizon: Live At The Royal Albert Hall» est disponible sur Spotify, Apple Music, Deezer et YouTube. Nous vous montrons ci-dessous la liste des chansons appartenant à cet album et un lien pour que vous puissiez en profiter.

Tracklist:

1. Ouverture (Ouverture: À la courbe de la Terre) / Doomed (intro composée par Simon Dobson)

2. Bonne chanson

3. Allez en enfer, pour l’amour du ciel

4. Avalanche

5. Ça ne se termine jamais

6. Somnambulisme

7. Empire (laissez-les chanter)

8. Trône

9. Moïse de l’ombre

10. Vrais amis

11. Suivez-vous

12. Pouvez-vous sentir mon cœur

13. Antiviste

14. Noyade

15. Oh non