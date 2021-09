Bring Me The Horizon partage un extrait de leur nouvelle chanson | Garage de pierre

Cekell 4 sacs de tarot en velours élégants avec symboles de fleur de lys (iris). Pochettes-cadeaux à cordon pour cartes Oracle, dés, cristaux, bijoux et petits objets.

LA MAISON DES CARTES DE TAROT : Les cartes de tarot ou cartes Oracle ont une vie et une énergie qui leur sont propres. Les gens croient que leurs cartes de tarot, ainsi que tous leurs autres outils de divination, doivent être honorés et respectés afin d'obtenir les meilleurs résultats. Donnez à vos cartes un chez-soi tout comme construire un garage pour votre voiture ! TISSUS PREMIUM : Contrairement à d'autres tissus rigides et épineux, nos sacs en velours sont doux avec des poils plus longs. Ils gardent vos objets précieux doux et propres. Les deux cordons de serrage sont suffisamment durables pour une utilisation constante. La fermeture en forme de fleur rend la pochette super mignonne et élégante. DESIGN ATTACTIF : la fleur de lys (lys/iris) est un symbole ancien qui représente la pureté, la perfection, la vie et le monde naturel. La conception unique ajoutera sûrement du charme à votre jeu de tarot unique. Vos belles cartes vont adorer leurs nouvelles maisons. BEAUTÉ PRATIQUE : Quatre motifs différents vous aident à identifier vos planches juste en les regardant. Si vous n'avez qu'un seul jeu de cartes en ce moment, ne vous inquiétez pas, vous finirez par en avoir plus de toute façon. Gardez vos cartes sacrées avec des sacs de tarot ! UTILISATIONS MULTIPLES: Grande taille pour les jeux de tarot standard qui mesurent environ 7 cm x 12,5 cm x 3,5 cm. (3 pouces x 5 pouces x 1,5 pouces). Vous pouvez également les utiliser pour contenir vos cartes oracle, cristaux, pendules, runes, pièces de monnaie, lunettes de soleil, etc. Ils sont vraiment utiles lorsque vous emballez des choses pour les vacances.