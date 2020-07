Bright Memory: Infinite présente une nouvelle bande-annonce lors de ChinaJoy 2020

Ce jeu de tir à la première personne “haute vitesse” sera disponible sur PC, Xbox Series, PS4 et Xbox One

Il y a quelques heures, la nouvelle édition de la China Digital Entertainment Expo & Conference, mieux connue sous le nom de ChineJoy 2020. Ce grand événement dédié à l’industrie du jeu vidéo propose généralement des avancées très attendues du jeu vidéo asiatique, comme c’est le cas de Mémoire vive: infinie, ça marche ça était en charge de l’ouverture de l’Inside Xbox en mai dernier.

Ce titre de jeu de tir à la première personne prometteur “ultra-rapide” a de nouveau été présenté dans un nouvelle bande-annonce Publié par Playisme et le développeur FYQD-Studio à l’occasion de l’ouverture de ChineJoy 2020. La vidéo en question montre plus d’extraits de gameplay dans lesquels vous pouvez voir plus de détails sur la conception des niveaux que le jeu offrira. Et bien que la bande-annonce ait les voix en chinois, ses managers assurent que Bright Memory: Infinite proposera également le doublage en anglais.

Ce travail se déroule en 2036, dans une métropole futuriste en constante expansion. Un jour, une anomalie étrange et inexplicable apparaît dans les cieux du monde entier, et pour enquêter sur la question, l’Organisation de recherche en sciences surnaturelles envoie plusieurs agents dans différentes régions de la planète. C’est là que se trouve le protagoniste de cette histoire, qui finira par découvrir que tout ce qui se passe a à voir avec un mystère du monde antique.

Mémoire vive: infinie est actuellement en développement pour PC, Xbox Series X, PlayStation 4 et Xbox One, et une date de sortie approximative n’a pas encore été estimée. Ce que son créateur a confirmé, c’est que tout Ceux qui ont déjà acquis Bright Memory pour ordinateurs recevront Bright Memory: Infinite entièrement gratuitement. Pour plus d’informations sur ce titre prometteur, nous vous laissons sa page officielle de Vapeur.

