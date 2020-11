Bright Memory anticipe son arrivée sur Xbox Series X / S avec une bande-annonce de lancement

Le shooter frénétique de FYQD-Studio accompagnera la disponibilité des plateformes Microsoft dès son premier jour sur le marché

Entre l’année dernière et l’année en cours, Studio FYQD Publique Mémoire vive– Un titre frénétique où le genre FPS rencontre l’action la plus pure. Développé par un auteur solo, ce jeu vidéo a réussi à générer rapidement une communauté grâce à sa proposition frappante; une popularité qui, à son tour, est devenue l’annonce de sa version Infini pour la nouvelle génération de consoles. Cependant, il reste encore un temps considérable avant que ledit travail soit disponible, mais la livraison initiale prendra en charge l’attente en étant l’un des produits de lancement Xbox Series X / S.

Et, dans son rôle de compagnon de l’arrivée du duo de plateformes, l’aventure a reçu une première bande-annonce, qui précède sa disponibilité à partir de demain. Il convient de noter que ces images nous présentent divers éléments principaux du voyage, notamment des scènes cinématographiques et, principalement, des sections de jeu. Grâce à ce dernier, en outre, il est possible d’apprécier le style de combat vertigineux et spectaculaire que nous apprécierons, qui accorde une grande importance aux armes, au mouvement et aux ennemis.

Mémoire viveEn bref, il est disponible pour PC, ajoutant la Xbox Series X / S à sa gamme à partir de demain avec un prix de 7,99 € via le Microsoft Store. D’autre part, Infini a un lancement prévu pour les mêmes plates-formes en 2021, bien qu’un jour spécifique n’ait pas encore été détaillé.

