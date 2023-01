Brie Larson surprend avec ses abdos travaillés et ses tatouages ​​sur le corps

célébrités

Brie Larson est l’une des grandes figures de l’industrie cinématographique hollywoodienne où elle a reçu de multiples récompenses pour son talent. Surprenez-vous avec son look !

©GettyBrie Larson

Les Merveilles sera présenté en première le 28 juillet 2023 avec Brie Larson à la tête d’un casting qui comptera des figures de la stature de Teyonah Parris et Iman Vellani. Dans ce cas, on peut voir Captain Marvel, Mme Marvel et Monica Rambeau ensemble et en action, prêts à rendre justice dans leUnivers cinématographique Marvel. Pendant ce temps, la blonde qui revient dans le MCU en tant que Carol Danvers a surpris tout le monde ce dimanche.

Via une publication sur Instagram Brie Larson Il a montré son physique travaillé, notamment certains abdos typiques de quelqu’un qui va faire de la compétition de musculation, en plus du fait que son corps est orné d’une série de tatouages ​​sur les bras et le ventre. Avec un selfie dans le miroir, l’actrice s’est chargée de surprendre ses followers qui ont été émerveillés par le spectacle.

Brie Larson éblouit avec ce look du dimanche matin

Est-ce que le regard de Brie Larson? Assez joué… jean bleu, soutien-gorge aux reflets verdâtres et une écharpe autour du cou. De plus, quelques boucles d’oreilles comme accessoires pour compléter l’image avec laquelle elle a décidé de fasciner ses abonnés sur Instagram, qui en 3 heures depuis la publication, lui ont donné plus de trois cent mille réactions. Pas mal pour l’actrice La chambre!

Cependant, les tatouages ​​ne sont pas aussi joués qu’on pourrait le supposer à première vue. La même Brie Larson précise dans le message : « N’avez-vous jamais vu de tatouages ​​temporaires auparavant ?confirmant ainsi que l’encre qu’il a sur sa peau n’est pas définitive, bien qu’il puisse changer d’avis compte tenu du soutien qu’il a reçu sur Instagram de sa part suiveurs une fois qu’ils l’ont vue dans ce regard.

Brie Larson Elle a 33 ans et a remporté des prix tels que l’Oscar, le Golden Globe, le SAG et le BAFTA grâce au talent et à la polyvalence qu’elle montre dans chacune de ses œuvres en tant qu’actrice professionnelle. Maintenant, elle est attachée à son rôle de capitaine Marvel dans le MCU, où elle a reçu des critiques de certains milieux pour son interprétation de Carol Danvers, mais c’est certainement l’un des grands ajouts qu’elle a faits. Kévin Feige dans son multivers de héros et de méchants.

