Brie Larson souhaite à ses fans une bonne année avec la reprise de « Black Sheep »

2020 a été une année pleine d’incertitudes, de temps difficiles et de revers pour des millions de personnes dans le monde. Mais c’est aussi l’occasion indiquée pour un grand nombre de personnalités du monde du divertissement de proposer des moyens de redonner à leurs abonnés à travers des espaces dans lesquels elles peuvent leur offrir des moments agréables.

L’un des exemples les plus notables vient du vainqueur du oscar et interpréter « Capitaine Marvel » dans le MCU Brie Larson, qui à travers son canal Youtube a publié une nouvelle vidéo dans laquelle, d’une durée de neuf minutes et à côté de sa guitare électrique, il partage un message optimiste dans lequel il souhaite à ses fans que 2021 soit plein de bonheur et de choses positives.

Larson a pris divers messages de ses abonnés pour créer une ballade qui compile les meilleures résolutions du Nouvel An qu’il a pu trouver. Cette vidéo a également été une vraie surprise pour ses fans vétérans, car vers la fin, il a interprété une performance de « Mouton noir».

Cela marque un événement très attendu par nombre de ses partisans. En 2010, au tout début de sa carrière, Larson aurait interprété le thème du groupe canadien « Métrique”Au cours de son interprétation de Envie Adams dans « Scott Pilgrim vs le monde« , film réalisé par Edgar Wright qui est devenu une référence de la sous-culture geek.

Ce n’est pas la première fois que Larson fait mention de la chanson sur sa chaîne YouTube, après que l’actrice a appris une chorégraphie de danse qu’elle a interprétée dans l’une de ses vidéos. Les fans du film, qui ont célébré cette année son 10e anniversaire, ont pris cela comme un signe de spéculation pour une éventuelle suite.

Au début de l’année, l’acteur Michael Cera (protagoniste du film), a partagé son souhait de reprendre l’histoire. Wright confirmé qu’il y a des discussions avec Bryan Lee O’Malley, créateur du roman graphique, pour faire un film d’animation, mais on ne sait pas s’il s’agirait d’une œuvre indépendante ou s’il serait lié à la bande précédente.

Il est actuellement en cours de développement « Capitaine Marvel 2« Ce qui mettra à nouveau Larson dans le rôle de Carol Danvers. Au cours de l’été, il serait confirmé que les administrateurs Anne Boden et Ryan Fleck ils ne seraient plus en charge de la production, étant remplacés par Nia DaCosta, responsable du redémarrage de « Candyman», Dont la première a été reportée à août 2021.