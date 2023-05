Brie Larson rejoint les co-stars de Fast X dans la campagne pour un spin-off dirigé par des femmes

Il y a eu des rumeurs et des rumeurs sur le Rapide et furieux franchise se diversifiant avec un film dérivé dirigé par une femme, et Brie Larson se lance dans la campagne pour y arriver. Grand fan de la série cinématographique, Larson avait publiquement plaidé auprès de Vin Diesel pour un rôle dans X rapide cela finirait par se concrétiser avec son casting. Maintenant, comme elle le dit Divertissement ce soirelle espère que la prochaine étape pour elle sera de rejoindre certaines de ses nouvelles co-stars de X rapide pour les retombées potentielles.





« Je ne pense pas que nous serions en colère contre tout ce qui concerne les femmes toutes ensemble », a déclaré Larson. « Il était très clair que nous aimerions passer plus de temps ensemble. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Il n’y a personne de mieux », a ajouté Michelle Rodriguez, qui fait partie de la franchise depuis le film original en 2001. « Je suis à fond ! Apportez-le ! »

Jordana Brewster, qui a également rejoint le Rapide et furieux série dans le film original et revient dans X rapidea ajouté : « Voilà ce que j’aimerais voir. J’aimerais voir Charlize [Theron]moi, Nathalie [Emmanuel], Michelle, Brie. J’aimerais nous voir tous botter des culs ensemble ! »

Theron a également été interrogé par HE sur le spin-off suite à ces commentaires. Elle a crédité Rodriguez d’avoir fait le maximum pour obtenir son casting dans la franchise en premier lieu et est ravie de voir qu’elle a également fait pression pour que les retombées potentielles axées sur les femmes se produisent également.

« [She] était vraiment la poussée derrière [my casting]et c’est le cas pour toutes les femmes qui ont rejoint ce casting, donc je lui suis vraiment reconnaissante de l’avoir publié, en disant que nous devrions le faire », a déclaré Theron.

En relation: Meadow Walker commente le fait d’honorer le père Paul Walker avec Fast X Cameo





Fast X sera l’avant-dernier film Fast and Furious

Images universelles

Peut-être que Vin Diesel and Co. essaient de conclure la série principale avant de se concentrer sur les autres retombées. X rapide était destiné à être l’avant-dernier volet de la série de films principale avec un autre film prévu pour conclure. Cependant, il est maintenant taquiné que X rapide pourrait en fait être le premier d’une trilogie de films, alors peut-être que le gaz dans le réservoir ne s’épuise pas encore.

En tout cas, l’avenir de la Rapide et furieux les films ne doivent pas nécessairement être tous cartographiés pour qu’un autre spin-off se produise. La série a déjà eu un spin-off avec Hobbs & Shawen se concentrant sur Luke Hobbs de Dwayne Johnson et Deckard Shaw de Jason Statham, qui est sorti en 2019. Pour ce que ça vaut, la patronne du film Universal Pictures, Donna Langley, a également déclaré qu’elle était totalement prête à voir la franchise se diversifier avec le spin-off dirigé par une femme que Larson et les autres dames de la franchise veulent voir.

« J’aimerais voir une femme Rapidea déclaré Langley l’automne dernier. [Diesel]. Nous avons tellement de personnages féminins formidables et incroyables dans notre franchise et maintenant il y a le nouvel ajout de Brie Larson à ajouter à la liste incroyable. J’aimerais nous voir faire une femelle Rapide. »

X rapide arrivera dans les salles de cinéma le 19 mai 2023.