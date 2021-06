Brie Larson rejoint le mouvement Van Life dans la dernière vidéo YouTube

Brie Larson se prépare à prendre la route dans sa dernière vidéo YouTube. Connue des fans de Marvel pour son rôle de Carol Danvers dans Capitaine Marvel, Brie Larson a toujours publié des vidéos sur son compte YouTube pour que les fans puissent jeter un coup d’œil à sa vie dans les coulisses. Après avoir publié des choses comme ses routines diurnes et nocturnes dans ses vidéos d’entraînement personnelles, sa dernière vidéo montre l’actrice révéler comment Nissan lui a offert un nouveau fourgon qu’elle a l’intention de transformer en « fourgon de [her] rêves. »

Larson dit qu’elle a créé une « liste étendue » d’ajouts qu’elle souhaite mettre dans la camionnette, y compris un matelas confortable, une cuisine incroyable avec des comptoirs roses, une boule disco et un projecteur pour regarder des films à l’extérieur sous les étoiles. Elle admet que l’espace peut être un problème pour inclure tout ce qu’elle veut, mais avec une équipe spéciale appelée pour l’aider à planifier le processus, les fans peuvent voir certaines des idées de Larson prendre vie – y compris l’installation d’une mini-cuisine dans le dos.

Dans la description de la vidéo, Larson écrit : « Merci à Nissan pour cette camionnette et ce partenariat incroyables (bien que cette vidéo ne soit pas sponsorisée) ! * Un immense* merci à tous ceux qui ont pris mes idées et les ont concrétisées. J’ai hâte pour prendre ce van lors d’un road trip cette année ! La plage bien sûr, mais en pensant peut-être à quelques parcs nationaux… ? Faites-moi savoir vos endroits préférés pour prendre votre van car je vais chercher à faire de nombreux voyages de week-end ! »

Les fans de Marvel verront Larson reprendre son rôle de Carol Danvers dans le prochain film d’ensemble de super-héros Les Merveilles. Réalisé par Nia DaCosta et écrit par Megan McDonnell, le film met également en vedette Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau et Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan, alias Mme Marvel. Une suite à Capitaine Marvel, le titre officiel du film a été révélé en mai. Le tournage aura lieu à Los Angeles, New Jersey, et aux Pinewood Studios dans le Buckinghamshire.

« C’est incroyable, et je suis tellement excité que cela soit annoncé, et je peux en parler », a précédemment déclaré Larson à propos de sa collaboration avec DaCosta, par Un peu en retard avec Lily Singh. « Nia est incroyable, et elle a obtenu le poste parce qu’elle est la meilleure personne pour le poste. C’est l’une de mes parties préférées à ce sujet. Elle vient de faire une présentation incroyable et je suis inspiré par elle. Elle a confiance. C’est un grand un accord pour entrer comme, cette chose, l’univers Marvel, c’est cette chose énorme ! Et d’avoir un leader qui est juste comme, ‘Ouais, je suis censé être ici.' »

Restez à l’écoute de la chaîne Youtube de Larson pour voir à quoi ressemble la vie sur la route dans sa nouvelle Nissan, équipée d’un matelas et d’une cuisine. Vous pouvez également faire attention à Larson pour apparaître dans Les Merveilles lors de la sortie du film par Disney et Marvel Studios le 11 novembre 2022. Vous pouvez également regarder l’original Capitaine Marvel à tout moment en diffusant le film de super-héros sur Disney+.

Sujets : Youtube