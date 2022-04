Brie Larson rejoindra le casting de « Fast and Furious 10 »

L’actrice qui donne vie à Captain Marvel dans l’univers cinématographique Marvel est sur le point de rejoindre Toretto et sa bande. Brie Larson vient d’être confirmé comme faisant partie de la famille »Fast and Furious ». A travers une photo partagée par vin Diesel où on le voit rire avec Larson, a confirmé que l’actrice aura un rôle dans le dixième volet de la saga « Fast and Furious ».

Après avoir dit combien de fans reconnaissent probablement Larson en tant que capitaine Marvel, Diesel a écrit: « Ce que vous ne voyez pas, cependant, c’est le personnage qui vous sera présenté dans » Fast & Furious 10 « . Vous n’avez aucune idée à quel point intemporel et incroyable son personnage le sera. » dans notre mythologie. Au-delà de sa beauté, de son intellect… son Oscar, haha ​​​​c’est cette âme profonde qui ajoutera quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas, mais que vous attendiez avec impatience. Bienvenue dans la FAMILLE Brie. »

Avant Larson, le dernier ajout aux films d’action de voitures rapides, il avait été le lutteur et l’acteur Jean Cena, qui a rejoint dans le film »Fast and Furious 9 », en tant que frère de Dominic Toretto, Jakob. Bien que son personnage ait été le principal antagoniste du film, l’histoire lui a donné sa propre rédemption et il a fini par rejoindre le côté de son frère.

Alors que Larson rejoindra la franchise dans un rôle non divulgué, son ajout intervient après l’acteur Dwayne The Rock Johnson J’ai dit que je ne reviendrais pas dans la saga des courses. L’acteur a pris cette décision en juillet 2021, mais a été invité sur les réseaux sociaux par Diesel à reprendre son rôle de Luke Hobbs en novembre suivant.

Cependant, avec l’ajout de Brie Larson au film, l’acteur rejoint Jason Momoaqui sera le nouveau méchant de la franchise, étant la première fois que nous voyons sa performance en tant que » méchant » après plusieurs films où nous ne l’avons vu que du côté des gentils.

» Fast & Furious 10 » devrait sortir en salles le 19 mai 2023.