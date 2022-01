Brie Larson quitterait Marvel : pourquoi et qui pourrait la remplacer

in

merveille

Apparemment, certaines attitudes de Brie Larson ne se sont pas bien passées dans Marvel et elles chercheraient à réduire la participation de son personnage dans le MCU. Des détails!

© IMDbCapitaine Marvel

Brie larson eu un chemin compliqué au sein de la Univers cinématographique Marvel. Le film solo de son personnage, Capitaine Marvel, a reçu des critiques partagées de la part du public et des spécialistes. Beaucoup ont affirmé que l’actrice n’était pas le nom idéal pour incarner Carol Danvers, mais son travail au sein du MCU s’est jusqu’à présent avéré impeccable. L’interprète nous a convaincu qu’elle est l’un des êtres les plus puissants de l’univers !

La participation originale du personnage se déroule dans les années 90, une période inexplorée par le MCU, et présente la présence de Nick Fury avant d’être l’agent top secret du SHIELD. Ensuite, l’humanité est au milieu d’une guerre intergalactique entre deux races extraterrestres. Succès commercial ! Plus d’un milliard de dollars au box-office et un avenir garanti pour le personnage dans les prochaines entrées de Vengeurs.

Brie Larson quitte Marvel ?

Maintenant, Giant Freakin Robot a assuré que Brie larson aura quelques difficultés à merveille. Parce que? Les cadres de la marque seraient en train d’analyser la possibilité de remplacer leur personnage par Monica Rambeau ou América Chavez. Larson ne quitterait pas le MCU, mais aurait une participation réduite par rapport à ce qui était attendu pour Carol Danvers. Rappel : fin 2021 le tournage de les merveilles, la bande dans laquelle Capitaine Marvel partager l’addition avec d’autres héroïnes.

La suite présente la présence de Monica Rambeau (Teyonah Parris) qui s’est démarqué par sa participation à la série acclamée WandaVision et Mme Marvel (Iman Vellani), qui aura sa propre émission sur la plateforme de streaming Disney + où l’on connaîtra en profondeur les détails de cette jeune femme qui idolâtre l’héroïne par excellence de la marque : la très Capitaine Marvel interprétée par:Brie larson!

Il y a encore des fans qui se demandent pourquoi Captain Marvel 2 est devenu ce qu’on appelle aujourd’hui les merveilles et tout indique la réputation qui s’est faite Brie larson la dernière fois avec quelques scandales devant la presse qui n’ont pas été bien vus par merveille, que l’on connaît déjà, est contre ce genre de comportement et ne tremble pas lorsqu’il prend des décisions drastiques. Peut-être pouvons-nous ajouter aux raisons l’accueil partagé que l’actrice a eu à ses débuts en tant qu’héroïne. Un combo explosif !

