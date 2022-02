Brie Larson publie une image de l’enregistrement de The Marvels

L’univers cinématographique Marvel est sur le point d’entrer dans la phase quatre avec sa série de « Chevalier de la Lune » pour Disney+ et ton film » Doctor Strange dans le multivers de la folie »mais une autre des sorties que beaucoup attendent avec impatience est la suite de »Captain Marvel », qui s’appellera »Les Marvel » et qu’il sortira en février 2023. Pour fêter qu’il reste exactement un an avant la sortie de cette suite tant attendue, Brie Larsonstar du film, a publié une nouvelle photo sur son Twitter.

L’image partagée de Larson montre une chaise sur le plateau portant le nom du personnage, Carol Danvers, avec la légende écrite sur le post : « On se voit dans un an, Carol. » Bien que l’histoire n’ait pas encore été révélée, cette nouvelle publication laisse entendre aux fans que l’enregistrement de la bande est en cours et qu’ils l’attendront peut-être à temps une fois qu’elle sortira en 2023.

»Les Marvel » poursuivra l’aventure de Captain Marvel, qui a fait sa dernière apparition dans » Avengers : Fin de partie »où il fera équipe avec Kamala Khan ou également connue sous le nom de Mme Marvel, interprétée par l’actrice Iman Vellaniainsi que Monica Rambeau, interprétée par Teyona Parris. Parris a fait ses débuts en MCU dans la série Disney + de l’année dernière » WandaVision » et Vellani devrait faire ses débuts en tant que Mme Marvel dans sa propre série éponyme Disney + un peu plus tard cette année.

Le film sera produit par Nia DaCostaqui dans une interview a expliqué l’excellent travail qu’elle fait pour amener ces trois super-héroïnes dans une histoire incroyable :

« C’est intéressant, et quelque chose sur lequel nous avons beaucoup réfléchi et travaillé, comment pouvons-nous faire en sorte que chacune de ces héroïnes géniales et passionnantes s’intègre dans un film de deux heures ? Une grande partie de ce à quoi nous avons pensé est quelle partie du voyage devons-nous voir pour chacun d’eux ? Comment honorons-nous la partie de l’histoire dans laquelle ils se trouvent en termes canoniques, tout en les rendant identiques dans notre histoire ?

Les enregistrements de »Les Marvel » ils ont commencé en août 2021, depuis lors, les fans ont eu plusieurs échantillons, comme le logo et maintenant cette nouvelle image de la chaise d’enregistrement, laissant entendre que la production est sur la bonne voie, et nous le verrons le 17 février 2023 .