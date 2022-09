Brie Larson partage des images de répétition BTS inédites de sa scène emblématique de Scott Pilgrim

Brie Larson est peut-être maintenant mieux connue pour avoir amené Captain Marvel au MCU, mais il y a plus de dix ans, elle a fourni le film Scott Pilgrim vs le monde avec l’une de ses scènes les plus emblématiques. Maintenant, 12 ans plus tard, Larson a découvert des images de répétitions inédites de sa performance musicale dans le film et les a partagées sur son compte Twitter.





Alors que Larson semblait aussi surprise que quiconque d’avoir trouvé les images, elle était heureuse de laisser ses abonnés voir les images de retour et a commenté comment tout cela avait été fait avec un vrai groupe. Elle a écrit:

« D’une manière ou d’une autre, j’ai trouvé ces photos BTS du tournage de The Clash at Demonhead pour Scott Pilgrim. Nous avons répété comme un vrai groupe sous la direction de [guitar coach] Chris Murphy, [composer] Nigel Godrich et bien sûr, Metric. Et j’ai pu jouer avec mon vieil ami Tennessee Thomas. Nous l’avons détruit à Toronto. »

Larson est apparu comme Envy Adams dans Scott Pèlerin, mettant en vedette l’ex-petite amie du personnage principal joué par Michael Cera. Adams est la chanteuse principale d’un groupe pop appelé The Clash at Demonhead, et dans la scène, Larson a partagé ses souvenirs du groupe reprenant la chanson de Metric. Mouton noir, l’actrice assurant le chant et interprétant le numéro. Bien que sa version de la chanson ne figurait pas sur la bande originale du film, elle a été ajoutée dans le cadre d’une version étendue en 2021.

Brie Larson a étendu sa présence à Hollywood depuis Scott Pèlerin

Au moment où Brie Larson est apparu dans Scott Pilgrim vs le mondeelle était déjà apparue dans plusieurs films, mais au cours de la décennie suivante, elle a continué à développer une base de fans fidèles et bien qu’elle fasse maintenant partie de l’univers cinématographique Marvel dans le rôle de Carol Danvers / Captain Marvel, elle est sur le point à apparaître dans l’avant-dernier film du Saga rapide et furieux.

Bien que l’actrice soit très active sur les réseaux sociaux et ait eu beaucoup à partager avec ses fans ces dernières années, elle fait également fréquemment l’objet de haine de la part des trolls en ligne. Cela a vu son apparition en tant que capitaine Marvel être critiquée et les sections de commentaires constamment remplies de commentaires négatifs contre ses apparitions en tant que super-héros. Larsson a en fait abordé la haine en ligne à son encontre lors de la D23 Expo de cette année, lorsqu’elle a répondu à une question sur la durée pendant laquelle elle jouerait à Captain Marvel en disant: «Je ne sais pas. Est-ce que quelqu’un veut que je le fasse à nouveau ?

Alors que les fans de Larson n’ont pas tardé à montrer leur soutien à la star, l’un d’eux osant quiconque dire quelque chose de mal à propos de sa performance de Captain Marvel sans mentionner ni ses cheveux courts ni le fait qu’elle est une femme, il est clair que l’actrice a beaucoup de fans là-bas à la fois de son interprétation de Carol Danvers et dans d’autres rôles. Avec l’original Capitaine Marvel film prenant plus d’un milliard de dollars au box-office en 2019, il n’est pas surprenant que Larson soit de retour l’année prochaine pour Les Merveillesla suite de son premier film, qui la voit affronter une nouvelle menace cosmique avec l’aide de WandaVisionde Monica Rambeau et Mme Marvel Kamala Khan.

Les Merveilles sortira le 28 juillet 2023, tandis que Scott Pilgrim vs le monde peuvent être trouvés sur diverses plateformes de streaming.