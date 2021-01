Brie Larson jouera dans une série intitulée «  Lessons in Chemistry  »

Il a été révélé que l’actrice acclamée, Brie larson sautera des films de super-héros pour jouer dans la nouvelle série de Apple TV +, «Leçons de chimie».

La nouvelle série produite par Jason Bateman et Apple TV +, sera situé au début des années Années 60, Suivant Elizabeth Zott, dont le rêve de devenir scientifique est mis en réserve dans une société où les femmes appartiennent à la sphère domestique et non professionnelle.

Quand Elizabeth tombe enceinte, seule et renvoyée de son laboratoire, elle gère avec beaucoup d’ingéniosité. Elle prend un emploi d’animatrice d’une émission de cuisine à la télévision et l’utilise pour enseigner à toute une nation les épouses négligées, tandis que les hommes commencent à entendre des choses plus que simples.

‘Leçons de chimie’ est basé sur le prochain roman avec lequel l’auteur, le scientifique et l’éditeur feront leurs débuts, Bonnie Garmus.

La date de première de la nouvelle série n’a pas encore été annoncée, cependant, il s’agit d’un ensemble de spectacles avec lesquels Apple TV + cherche à gagner du terrain face à ses concurrents.