Brie Larson fait travailler les muscles du capitaine Marvel dans une nouvelle vidéo d’entraînement

S’il y a une chose pour laquelle les médias sociaux sont bons, c’est de permettre aux acteurs de partager de nombreuses vidéos de leurs programmes d’entraînement au cinéma. Au cours de la dernière année, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth et Natalie Portman ont tous partagé certaines des séances d’entraînement intenses qui les ont aidés à se mettre en forme pour leurs prochains films de bandes dessinées. Adam noir et Thor : Amour et Tonnerre. Un autre super-héros qui revient bientôt est le capitaine Marvel et la star Brie Larson a également fait fléchir ses muscles Twitter dans un affichage impressionnant qui la voit effectuer cinq tractions alors qu’elle a noté qu’il n’y a « pas de vacances pour s’entraîner ».

Larson reprendra son rôle de Carol Danvers dans le prochain film Les Merveilles, qui la voit faire équipe avec la héroïne adolescente Mme Marvel, interprétée par Iman Vellani, et WandaVision‘s Monica Rambeau, encore une fois jouée par Teyonah Parris, pour affronter un méchant encore inconnu joué par Zawe Ashton. Après avoir fait une brève apparition sur la scène post crédit de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, les fans de Larson ont hâte de la voir botter des fesses plus intergalactiques en février 2023.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Il a été rapporté le mois dernier que Les Merveilles avait terminé le tournage, mais cela ne signifie pas que le dur labeur est terminé pour l’actrice car les films de Marvel sont bien connus pour avoir plusieurs reprises quelques mois plus tard, et pour cela Larson doit se maintenir en forme. Le film étant encore dans plus d’un an, il reste beaucoup de temps pour des scènes supplémentaires ou d’autres captures qui aideront le MCU à rester connecté et à avancer comme une machine bien huilée.

Ce n’est pas la première fois que la star partage ses entraînements avec ses fans. En octobre, Larson a partagé une vidéo la montrant en train d’effectuer une série de pompes pendant une pause de tournage, et il est probable qu’elle continuera à partager davantage de ses routines personnelles à l’avenir lorsqu’elle en aura le temps. En tant que l’une des stars de Marvel les plus actives sur les réseaux sociaux, Larson invite fréquemment ses abonnés dans sa vie personnelle et a passé un peu de temps à partager certaines de ses choses préférées, ses routines quotidiennes et plus encore pendant l’été avant de tourner sur Les Merveilles a commencé à prendre la plupart de son temps. Le tournage étant actuellement terminé, il est probable que nous verrons plus de la star sur sa chaîne YouTube jusqu’à ce que le devoir nous appelle à nouveau.

Il y a encore trois films MCU et un certain nombre d’émissions de télévision, y compris le Mme Marvel série qui présentera Kamala Khan / Mme Marvel à la franchise, pour arriver avant que nous voyions le retour complet de Captain Marvel, mais cela ne signifie pas que nous ne la reverrons plus dans une scène post-crédit à venir ou même comme un camée ou plus dans Mme Marvel étant donné que la série sera directement liée à la suite des débuts de Carol Danvers en 2019. Avec rien de connu sur l’intrigue du film jusqu’à présent, ce sera probablement vers la fin de 2022 avant que nous ayons une idée raisonnable de ce qui attend les trois héroïnes dans Les Merveilles.





Brie Larson fait des pompes sans fin pendant la pause du tournage des merveilles La star de Marvels, Brie Larson, prouve une fois de plus qu’elle est entièrement dédiée à donner vie à Captain Marvel sur grand écran.

Lire la suite





A propos de l’auteur