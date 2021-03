Brie Larson fait allusion à un nouveau projet avec Tessa Thompson

Les personnages de Capitaine Marvel Oui Valkyrie ont bénéficié d’une grande acceptation parmi de nombreux fans de la MCU, spécialement depuis Brie larson Oui Tessa Thompson ont fait certains indices sur la possibilité de présenter leurs personnages comme un partenaire sentimental au sein de la franchise à l’avenir. Même sans cela, cela n’arrive pas, les deux actrices ont montré dans diverses interviews pour profiter d’une grande amitié.

Un utilisateur de Twitter partagerait des photos dans lesquelles les deux actrices font partie d’une interview sous la description de «Tweet d’appréciation à Tessa Thompson Oui Brie larson». Quoi Larson répondrait en partageant le message «Nous cuisinons quelque chose».

Certains fans de Larson soulignent que cela pourrait être une collaboration sur sa chaîne Youtube, plateforme dans laquelle l’actrice est très active depuis le milieu de l’année dernière, au plus haut stade de la pandémie. L’actrice n’est pas étrangère à la présentation d’invités sur sa chaîne, donc la présence de Thompson ce serait une agréable surprise pour les fans de MCU.

Le désir de voir ensemble Capitaine Marvel Oui Valkyrie est un problème qui a retenu l’attention des dirigeants de Marvel Studios. Le producteur Mary Livanos J’aurais déjà partagé quelques impressions à ce sujet lors d’un chat avec le portail Comicbook.com.

Et puis, bien sûr, il y a l’amour de Brie Oui Tessa Thompson en ligne, ce qui est amusant à regarder. C’est tellement charmant et amusant de voir les mêmes acteurs être enthousiasmés par les combinaisons potentielles, ce qui, en tant que créatif, vous fait commencer à réfléchir. » Thompson reviendra à son personnage dans le MCU avec la bande « Thor: l’amour et le tonnerre», Où il est censé jouer un rôle de premier plan.

Larson est en préparation pour la suite de « Capitaine Marvel« , Une bande qui comportera Nia DaCosta en tant que réalisateur, avec une date estimée pour sa première en novembre 2022. Teyonah Parris, qui a fait ses débuts dans son rôle de Monica Rambeau dans la série de Disney + « WandaVision”, L’apparition sur la bande a été confirmée.

Pendant le week-end, Larson Je voudrais soulever le débat en ligne sur l’ampleur du pouvoir de la franchise. Ceci après avoir déclaré qu’elle était la vengeuse la plus puissante, notant que pendant son combat contre Thanos, le titan aurait triché pour le vaincre.