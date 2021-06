Brie Larson est de retour dans les charts grâce à l’anniversaire de Scott Pilgrim

Avec sa comédie musicale 2016 Saturday Night Live apparence récemment tendance sur TikTok, il est ironique que Capitaine Marvel‘s Brie Larson s’est retrouvée dans le Billboard Music Charts suite à la sortie d’une chanson qu’elle a enregistrée pour le film Scott Pilgrim Vs. le monde. Alors que le film célébrait son 10e anniversaire, une version spéciale prolongée de la bande originale du film a été publiée, y compris pour la première fois Larson chantant la chanson Mouton noir, qui n’était auparavant disponible qu’en version par Metric, qui a écrit la chanson du film.

Il semble que de nos jours, la musique en streaming étant ce qu’elle est, il y a très peu de chansons sur lesquelles les auditeurs ne peuvent pas mettre la main instantanément, mais dans ce cas, la chanson a été recherchée par les fans des deux. Brie Larson et le film pendant longtemps, donc l’anniversaire est devenu très spécial lorsque la piste est devenue disponible pour eux sur les services de streaming. La demande pour la chanson était si grande qu’en un rien de temps, elle a commencé à se classer en tête de pas moins de trois des principaux palmarès musicaux.

Apparaissant au numéro 7 dans les classements Rock et Alternative, et 34 dans le classement Hot Rock et Alternative, ainsi que dans le classement Alternative Digital Song Sales, Black Sheep aurait vendu plus de 2 000 exemplaires en une semaine et aurait été diffusé sur 1 million de fois par des auditeurs aux États-Unis. C’est certainement une surprise pour une chanson que seuls les fans du film ont vraiment entendue pour réussir à avoir un quelconque impact sur le graphique, et c’est un signe de l’avidité de certains fans.

La version étendue de la bande originale du 10e anniversaire est sortie en vinyle, avec une sortie numérique le 9 juillet. Interrogé par CinemaBlend sur l’absence de la chanson de Larson dans la bande originale, le réalisateur du film, Edgar Wright, a déclaré: « Au départ, lorsque nous avons fait la bande originale, Metric voulait avoir sa version sur la bande originale. Et parce que c’est leur chanson, c’était absolument juste Ça allait être sur une bande originale, et ils ont demandé : « Nous préférerions que notre version soit sur la bande originale. » Donc c’était aussi simple que ça. Je n’allais pas le contester, et ce n’était que justice pour Emily Haines, qui a écrit la chanson, qu’elle ait sa version sur la bande originale.

En ce qui concerne la réédition, Wright a déclaré qu’il avait finalement décidé d’obtenir la permission d’utiliser la version de Larson, et Emily Haines, qui a écrit le morceau, était heureuse qu’elle soit publiée. Bien que mieux connue pour son jeu d’acteur, Larson a déjà figuré dans les charts musicaux à l’âge de 15 ans avec la chanson. Elle a dit. Elle a également tourné avec Jesse McCartney et a essayé une carrière musicale après son petit rôle dans 13 Going On 30, mais a finalement abandonné lorsque sa maison de disques ne tenait pas à ce qu’elle écrive ses propres chansons. Je ne pense pas qu’il y aura trop de gens découragés par sa carrière musicale au point mort compte tenu de sa situation actuelle, mais pour ceux qui ont besoin d’un peu de voix de Larson, alors c’est maintenant votre chance de l’obtenir.

