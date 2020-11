Brie Larson de Marvel a appris à «  placer plus de frontières  » dans sa vie

La pandémie de coronavirus (COVID-19) affecte tout le monde, y compris les célébrités. Dans une interview avec W Magazine, Brie Larson a expliqué à quel point la pandémie avait été «éprouvante pour les nerfs». L’actrice, connue pour avoir joué Captain Marvel dans l’univers cinématographique Marvel, a également expliqué comment la quarantaine l’a aidée à apprendre à «placer plus de limites» dans sa vie.

Brie Larson | Paras Griffin / Getty Images pour BET

Brie Larson sur sa vie en quarantaine

Lorsque la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus a commencé, Larson a eu du mal à tracer une ligne entre sa vie personnelle et son travail.

«Au début de la pandémie, il était très facile pour moi de travailler et de travailler tout au long des week-ends», a-t-elle déclaré à W Magazine. «Maintenant, j’ai commencé à me détendre une fois que le soleil a commencé à se coucher. Le coucher de soleil est devenu un signal pour moi-même pour dire: «Hé, il est temps de conclure les choses. Je ne vais pas continuer à regarder les actualités ou à répondre aux e-mails – je vais utiliser ce temps pour me détendre.

Elle a poursuivi: «C’est angoissant. J’ai dû apprendre à placer plus de limites avec le travail et mes soins personnels. On a juste l’impression que tout peut être si déréglé.

L’actrice trouve que la méditation est utile

Pour aider à faire face à ces moments stressants, l’actrice lauréate d’un Oscar prendra le temps de méditer. Larson a déclaré à W Magazine que l’incorporation de cela dans sa routine lui avait permis d’être à la maison toute la journée.

«Parfois, je fais des exercices de respiration ou je médite si j’ai eu une journée particulièrement stressante», dit-elle. «Pour moi, il s’agit de ce que je peux faire qui est de passer du travail au temps de décompression, car lorsque vous êtes à la maison toute la journée, je pense qu’il est très facile de laisser tout coller et de s’accrocher à vous. Il s’agit de savoir quelle est la routine et quel est le rituel pour en sortir.

Brie Larson a lancé une chaîne YouTube

En juillet 2020, Larson a lancé sa propre chaîne YouTube et a commencé le vlog. Dans son premier vlog, elle a expliqué que parce qu’elle utilise tellement YouTube comme guide dans sa vie, elle a estimé que c’était un endroit idéal pour publier son propre contenu.

Depuis le lancement de la chaîne, Larson a collaboré avec d’autres créateurs, montré sa routine d’entraînement, raconté des histoires sur ses auditions en tant qu’actrice et publié du contenu sur les soins personnels. W Magazine a évoqué l’honnêteté de Larson sur la chaîne, et Larson a admis qu’elle voulait faire tout ce qu’elle pouvait pour aider les autres.

«Ce qui me brise le cœur, c’est de penser aux gens dans le monde qui ne se sentent pas en sécurité dans leur propre corps», a-t-elle déclaré au magazine. «C’est pour moi mon objectif ultime dans la vie: faire tout ce que je peux pour que les gens aient la liberté de s’exprimer et d’être exactement ce qu’ils veulent être – quoi que ce soit – sachant que cela peut aussi changement. »

Actuellement, la chaîne de Larson compte plus de 400 000 abonnés, ce qui montre clairement que son honnêteté résonne avec les autres.