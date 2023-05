Brie Larson commente la projection du film controversé de Johnny Depp à Cannes

X rapide et Les Merveilles étoile Brie Larson peut faire partie du jury du Festival de Cannes 2023, mais elle pourrait sauter le film de la soirée d’ouverture du festival. Avec Johnny Depp dans son premier grand rôle depuis son procès télévisé avec son ex-femme Amber Heard l’année dernière, Jeanne du Barry est un film français réalisé par Maïwenn. Le film, dans lequel Depp joue le roi Louis XV, avait déjà été annoncé comme le film d’ouverture de Cannes. Il y a eu un certain niveau de controverse autour du film, étant donné la bataille juridique de Depp avec Heard ainsi qu’un incident distinct impliquant Maïwenn et un journaliste sur lequel elle aurait craché.

En tout cas, Larson a fait part de ses réflexions sur Jeanne du Barry projection à Cannes, et pour la plupart, elle a esquivé en donnant une réponse claire. Lors d’une conférence de presse (par IndieWire), on a demandé à Larson si elle regarderait le film directement, et l’actrice semblait un peu perplexe face à la question.

« Vous demandez moi ce? » Larson a répondu « Je suis désolé, je ne comprends pas la corrélation ou pourquoi moi spécifiquement. »

Il est à noter que Jeanne du Barry est hors compétition, il n’est donc pas nécessaire pour Larson de regarder le film. Elle le peut si elle choisit de le faire, et peut-être qu’elle se demande encore si elle veut le regarder ou non. Il a été précisé que Larson avait été interrogée parce qu’elle avait été une membre vocale des mouvements #MeToo et Time’s Up, et Depp aurait abusé de Heard pendant leur mariage. Mais un jury a également jugé que les allégations étaient « fausses et diffamatoires », donc exactement ce qui s’est passé entre eux n’est pas aussi clair. Cela semble avoir laissé Larson incertaine de ce qu’elle pense de la situation, comme elle l’admet.

« Vous verrez, je suppose, si je le vois, » dit-elle. « Et je ne sais pas ce que je ressentirai si je le fais. »

Johnny Depp a été justifié aux yeux de beaucoup

Malgré le verdict du procès, il y a encore des critiques de Depp qui pensent que sa carrière devrait être terminée, estimant que les allégations portées contre lui par Heard étaient vraies. Cependant, il semble également qu’une écrasante majorité du public considère maintenant Depp comme justifié à la suite du procès en diffamation. Il a fait plus de travail avec le cinéma et la musique, remettant sa carrière dans le show business sur les rails. Depp a également signé un nouveau contrat avec Dior pour plus de 20 millions de dollars, le gardant comme égérie du parfum masculin Sauvage pendant encore trois ans.

Le patron de Cannes, Thierry Fremaux, a également soutenu le film de Depp Jeanne du Barry projection au festival. Fremaux a noté qu’il n’avait aucun intérêt dans la bataille juridique de Depp, considérant l’interprète comme un acteur qui n’a notamment pas été interdit d’agir.

« Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux États-Unis », a déclaré Fremaux, par Variety. « Pour tout vous dire, dans ma vie, je n’ai qu’une seule règle, c’est la liberté de penser, et la liberté de parole et d’action dans un cadre légal. »

Fremaux a ajouté: « S’il y a une personne dans ce monde qui n’a pas trouvé le moindre intérêt dans ce procès très médiatisé, c’est moi. Je ne sais pas de quoi il s’agit. Je me soucie aussi de Johnny Depp en tant qu’acteur. »