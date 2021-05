Brie Larson cessera-t-il d’être Captain Marvel et aura-t-il déjà un remplaçant?

Capitaine Marvel a été l’un des derniers films à faire partie de la phase 3 de la Univers cinématographique Marvel, et s’il a réussi à répondre aux attentes des fans, beaucoup n’avaient pas vraiment l’impression que Brie Larson était celle qui jouait le personnage. Ces dernières semaines, différents médias ont rapporté que l’actrice ne continuera plus dans le MCU et la franchise a déjà pensé à un remplaçant. Comment il serait?

Les premiers commentaires sur ce sujet ont surgi lorsque Il a été confirmé que la suite de la super-héroïne ne s’appellera pas Captain Marvel 2, comme on le pensait dès le premier moment, sinon que son nouveau titre est The Marvels, selon la nouvelle vidéo spéciale de la franchise. Là, ils ont également annoncé sera accompagné de Monica Rambeau et Mme Marvel pour le film qui arrivera Novembre 2022.

Une nouvelle rumeur, du site Robot Freakin géant, Note que Marvel n’a jamais été vraiment satisfait à cent pour cent de Brie, ils ont donc décidé de modifier sa suite: « Les pouvoirs qui sont [en Marvel] ils ne pensent pas qu’elle seule suffisait dans le premier film. Ils ont décidé de reconfigurer la suite avec Brie Larson en un film d’équipe afin d’attirer le public et les fans. « .

Cela va de pair avec les paroles de l’initié Daniel Richtman, qui en février 2020, il a annoncé que Sam Wilson serait le nouveau Captain America, tout comme cela a fini par se produire dans Le faucon et le soldat de l’hiver, et a déclaré que le prochain Captain Marvel serait Monica Rambeau, joué par Teyonah Parris. Les nouvelles versions garantissent que c’est ainsi que le puzzle de merveille, occupant la place que quittera l’interprète de Carol Danvers.

La vérité jusqu’à présent est que cela continuera d’être une rumeur jusqu’à ce que les voix importantes de Studios Marvel faire référence. Dans les réseaux sociaux, ils commencent déjà à remettre en question ces versions arrivent simplement parce que Brie Larson a des positions féministes et depuis son arrivée à MCU, un certain fanatique toxique l’a positionnée au centre de la tempête pour la discréditer.