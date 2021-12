Brie Larson anticipe le retour de Captain Marvel avec de nouvelles photographies

American Tourister Valise Marvel Legens Spinner 55/20 Alfatwist 2.0 36l One Size Captain America Pop Art

Découvrez notre nouvelle collection Marvel Legends, inspirée des designs Pop Art à la mode et des personnages emblématiques de Marvel. Disponibles dans un imprimé Captain America Pop Art et un imprimé Marvel Pop Art à plusieurs personnages, ces étuis de super-héros aux couleurs vives et accrocheurs ne manqueront pas de se démarquer, peu importe où vos voyages remplis d'aventures vous mènentCaractéristiques:Les fans de Marvel seront toujours impressionnés par cette incroyable gamme de valisesLes impressions de bandes dessinées Marvel de style vintage garantissent que votre valise est la plus originale sur la ceinture à bagagesRoues à roulement doux, serrure à combinaison fixe et grande capacité d'emballageDoublure intérieure ultra cool sur le thème de MarvelCaractéristiques:Matériel: ABS/PCDimensions : 55 x 40 x 20 cm (y compris les poignées, les roues, les patins inférieurs, les poches latérales et autres pièces externes)Contenance : 36LPoids : 2,6 kgInformations sur le matériau: HardsideSerrure : Serrure à combinaisonFermetures éclair : OuiPoignées : poignée(s) supérieure(s)Poignée de roue: Double tubeRoues : 4 rouesBagage cabine : OuiCompartiment inférieur : Compartiment inférieur avec rubansCompartiment supérieur : Compartiment supérieur avec coussin de séparationBloc de séparation : dans le compartiment supérieurRubans : dans le compartiment inférieur