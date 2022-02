Brie Larson a parlé de ses 3 ans en tant que Captain Marvel et de l’avenir de l’héroïne

Peu de personnages de Univers cinématographique Marvel étaient comme prévu Carol Danvers alias Capitaine Marvel. L’héroïne devait être introduite au cinéma en Avengers: l’ère d’Ultron, mais ces projets ont été abandonnés par la marque. Ensuite, un aperçu est venu lors d’une scène post-crédits de Avengers : guerre à l’infini et enfin les débuts tant attendus de Brie Larson comme le personnage de son propre film.

Puis vint la participation à Avengers : Fin de partie, où il sauva la vie de Tony Stark au début du film et prouva sa valeur dans l’affrontement final contre les forces de Thanos, qu’il affronta farouchement et qu’il aurait pu vaincre si le Mad Titan n’avait pas utilisé l’Infinity Gauntlet. Plus tard est venue une scène post-crédits dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Brie Larson veut continuer à participer au MCU

Maintenant, l’actrice attend l’arrivée de la deuxième entrée de son personnage dans le Univers cinématographique Marveloù il partagera l’affiche avec Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Mme Marvel (Iman Vellani) pour le film intitulé les merveilles, où ce groupe de femmes utilisera tout son pouvoir pour faire le bien. On sait peu de choses sur l’intrigue de ce film.

« L’enthousiasme est loin de s’essouffler. C’est le frisson de ma vie. Aussi un grand honneur au-delà de mes espérances de pouvoir fournir ce symbole à tant de personnes. Ces trois années ont signifié apprendre ce que ces personnages sont pour le public. Ils peuvent répandre la force, la confiance et nous rassembler tous. Nous ne faisons que commencer et je suis ravi que les gens voient la prochaine étape. »dit l’actrice.

Comment va la vie ? Capitaine Marvel dans le MCU ? Tout d’abord, la suite de son film : les merveilles. Plus tard, nous ne pouvons pas ignorer la possibilité d’une apparition dans la série télévisée. Disney+, Madame Marvel, qui présentera ce personnage à la marque et enfin il y a la chance de voir Brie Larson combattant aux côtés des héros les plus puissants de la Terre dans Vengeurs 5. Pour cela il y a du chemin à parcourir, mais le désir de l’actrice de continuer à donner vie à Carole Danver Ils semblent inépuisables.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂