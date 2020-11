Bridgette Dunning, star de Big Brother 18, annonce une grossesse: les anciennes co-stars réagissent

En 2016, Bridgette Dunning, alors âgée de 24 ans, a fait ses débuts sur Grand frère 18 en tant que compétiteur débutant. Après avoir remporté le titre de chef de famille et de pouvoir de veto au cours de la semaine 3, la native de Californie a laissé tomber jusqu’à ce qu’elle fasse un grand pas en participant au vote lors de la double expulsion. Cependant, il est rapidement revenu la mordre. Un an après avoir participé à l’émission, elle a rencontré Kristopher Tolnai et ils se sont mariés près de deux ans plus tard. Elle s’est récemment rendue sur Instagram pour annoncer que le couple attendait leur premier enfant.

Bridgette Dunning de la série CBS «Big Brother 18» | Monty Brinton

Bridgette Dunning a concouru sur ‘Big Brother 18’

L’infirmière itinérante californienne Bridgette Dunning est apparue à la 18e saison de Grand frère en 2016 et s’est rapidement aligné sur les autres joueurs novices.

Après avoir été nommée post-Power of Veto la première semaine, elle a tenté de passer sous le radar. Cependant, son amitié étroite avec la cible de la maison Frank Eudy l’a amenée à se démarquer jusqu’à son expulsion.

EN RELATION: « Big Brother »: Natalie Negrotti admet qu’elle n’aurait pas dû voter pour que Nicole Franzel remporte la saison 18

Au cours de la semaine 7, elle a aidé plusieurs invités à retourner la maison pour aveugler Zakiyah Everette pendant la première moitié de la double expulsion. Cependant, l’allié de son showmance Corey Brooks a remporté le prochain chef de ménage et nommé Dunning.

Il a également remporté POV, obtenant ses nominations, et Dunning a fini par devenir le troisième membre du jury dans un vote de 5-1. Même si elle a nommé Paul Abrahamian comme HOH, Dunning a voté pour qu’Abrahamian remporte le titre. Cependant, Nicole Franzel a fini par gagner 5-4.

Bridgette Dunning annonce une grossesse avec son premier enfant

Près d’un an après avoir concouru sur Grand frère, le natif de Californie a rencontré le pompier Kristopher Tolnai, et ils ont commencé à sortir ensemble. Les deux se sont rendus au Vietnam en mai 2017 et ont participé à des courses à pied, Tofurkey Trot (2017) et Bay to Breakers (2018).

De plus, le couple a visité le Golden State Park, les Aztec Falls, les chutes du Niagara et fait de la plongée sous-marine ensemble. En septembre 2018, ils se sont fiancés avant de se marier officiellement le 6 juin 2019.

• 29/06/2019 • C’EST OFFICIEL !!! ❤️ Je suis tellement excitée et fière de me tenir aux côtés de mon mari et de commencer ce nouveau chapitre de notre vie ensemble! Merci à tous nos amis et à notre famille qui se sont réunis pour assister à notre… https://t.co/ZGeqp1Dsh6 – Bridgette Dunning (@ BridgetteD_BB18) 1 juillet 2019

EN RELATION: Rachel Reilly Villegas, la gagnante de « Big Brother », a presque participé à « All-Stars » alors qu’elle était enceinte de 7 mois

Un peu plus d’un an plus tard, elle a publié trois photos d’elle et de son mari embrassant son ventre de femme enceinte, révélant qu’ils attendaient leur premier enfant. L’ancien BB star l’a légendé: «Je suis déjà tellement amoureux de toi. J’ai hâte de vous rencontrer », avec un cœur rouge.

Da’Vonne Rogers et d’autres ont félicité le couple

Plusieurs fans ont «aimé» et ont répondu au message, félicitant les deux. L’un d’eux a demandé en plaisantant si le fan de BB pouvait nommer leur bébé et a proposé, «nid d’abeille», à quoi l’ancien invité a répondu: «Omg, ça me fait bien rire.

Trois fois concurrent et BB18 La co-vedette Da’Vonne Rogers, qui est également mère, a déclaré que la nouvelle la faisait presque pleurer et a noté à quel point elle était heureuse pour son amie.

EN RELATION: La star de « Big Brother », Paul Abrahamian, révèle qu’elle préfère les pronoms neutres

Abrahamian, qui l’ancien BB star a voté pour gagner sa saison, et BB22 La rapatriée Nicole Anthony a également félicité la future mère. Grand frère 23 revient l’été prochain.