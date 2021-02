Bridget Moynahan félicite l’ex Tom Brady pour sa victoire au Super Bowl

Avant que Tom Brady n’échange «je fais» avec sa femme Gisele Bündchen et bien avant de passer des Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Buccaneers de Tampa Bay, lui et Bridget Moynahan étaient partenaires.

Maintenant, plus de 14 ans après leur séparation, les ex restent dans la même équipe que les coparents, et dimanche soir, Moynahan a prouvé qu’elle soutenait toujours Brady.

La star de «John Wick» s’est rendue sur Instagram quelques instants après que le quart-arrière vedette ait aidé à remporter la victoire des Bucs au Super Bowl 2021 et a partagé une photo de lui avec la légende: «Je suis presque sûr que je ne suis pas le seul de #patriotsnation à célébrer @buccaneers . »

Elle a ajouté plusieurs hashtags à son message, notamment « #strong » et #soproud. «

Bridget Moynahan et le quart Tom Brady arrivent à la Vanity Fair Oscar Party le 27 février 2005 à West Hollywood, Californie. Mark Mainz /

Les réponses qui ont suivi son message étaient pleines d’éloges pour ce sentiment de bonne humeur, avec des commentateurs l’appelant un «acte de classe» et «incroyable» et un déclarant qu’elle établit «l’étalon-or» à la fois en tant qu’ex et maman.

Mais sa relation amicale avec Brady, avec qui elle partage son fils Jack, 13 ans, n’a rien de nouveau.

Le mois dernier, après que les Bucs se sont enfermés dans leur place au Super Bowl, elle tweeté une photo de la star de la NFL partageant un tendre moment d’après-match avec Jack.

«Je ne pourrais pas être plus fière», a-t-elle écrit à côté de cette photo et d’une autre photo de jeu. « @Tombrady a dit qu’il le ferait et il l’a fait. »

Elle et Brady sont sortis ensemble de 2004 à 2006, et maintenant ils – et leurs conjoints respectifs, Andrew Frankel et Bündchen – travaillent ensemble pour soutenir Jack.

«Tom et moi avons pris la décision d’élever un enfant ensemble et nous avons tous les deux trouvé des partenaires qui nous ont non seulement aidés à élever cet enfant, mais également aimé notre enfant comme s’il était le leur», a déclaré Moynahan au magazine People dans une interview en 2019.

C’est un arrangement qu’ils n’auraient pas d’autre moyen.

« Je ne pense pas que vous puissiez demander plus que cela », a-t-elle ajouté. « Mon fils est entouré d’amour. »

Brady a également deux enfants avec Bündchen – Benjamin, 11 ans et Vivian, 8 ans – et dimanche, les enfants ont rejoint le grand frère Jack au stade Raymond James pour regarder la victoire de leur père.