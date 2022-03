Bridgerton vient de battre un nouveau record d’audience sur Netflix

in

Les données du premier week-end de la deuxième saison ont été publiées sur la plateforme et ont ainsi laissé une nouvelle marque inaccessible. Regardez ce que c’est !

©NetflixBridgerton vient de battre un nouveau record d’audience sur Netflix.

le service de streaming Netflix connaît un nouveau succès et cette fois il est venu de la main de Bridgerton, une série qui a débuté sa deuxième saison le 25 mars. Son premier opus avait déjà fait fureur en devenant le plus reproduit de l’histoire de la plateforme, jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Le jeu du calmar. Apparemment, ils essaieront de partir à la recherche de la même marque, puisque ils viennent d’obtenir un autre record d’audience.

« La deuxième saison de The Bridgertons suit Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), l’aîné des frères Bridgerton et un vicomte, alors qu’il entreprend de trouver une épouse convenable. Poussé par son devoir de défendre le nom de famille, la recherche d’Anthony d’une débutante qui répond à ses normes impossibles semble infructueuse jusqu’à ce que Kate (Simone Ashley) et sa jeune sœur Edwina (Charithra Chandran) Sharma arrivent d’Inde »dit le synopsis qui a déjà enchanté le public.

+Le nouveau record de Bridgerton

Comme le savent les fans de la série créée par Shonda Rhimes, Régé-Jean Page, la grande vedette de la saison 1, a quitté la fiction car elle n’avait pas beaucoup de place dans l’histoire. Cela aurait pu jouer contre le programme, mais contrairement à ce que l’on pensait, le public était de son côté et a conduit à Bridgerton avoir actuellement le record de vues lors de son week-end d’ouverture pour une série en anglais.

Cela a été démontré par le dernier Top 10 des Netflixce qui montre que en trois jours, il a enregistré 193 020 000 millions d’heures de lecture, se classant au 92e rang sur 93 pays, moins au Japon. Cependant, cela ne suffit pas pour être le plus populaire de l’histoire du streaming et occupe la deuxième place, puisque Le vol d’argent avec leur volume 5, ils détiennent le record principal en un week-end.

Il est clair que Shonda Rhimes a un sens aigu du succès, l’ayant montré avec L’anatomie de Greymais cette année a également été créée Inventer Anna, mini-série qui reste également parmi les plus regardées en ce moment. Pendant, Bridgerton profitez d’un nouveau record qui pourrait le répéter dans les prochaines saisons déjà annoncées.

