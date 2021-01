Bridgerton veut surpasser en nombre Stranger Things et La Casa de Papel

Comme un cadeau de Noël «Bridgerton» Il a atteint les domiciles des utilisateurs du service de streaming Netflix le 25 décembre dernier et petit à petit il commence à récolter ses fans. La série a été créée par Shonda rime, ainsi qu’une autre des productions les plus acclamées de ces derniers temps: «Grey’s Anatomy». Il s’agit d’une adaptation des romans de genre historiques de l’auteur Julia Quinn.

Les premières réactions de la fiction ont été plus que positives de la part des téléspectateurs, et elle a été beaucoup plus plébiscitée par la critique: 92% sur les tomates pourries et 75/100 sur Metacritic. L’un des points forts a été son casting, dans lequel il est Page Regé-Jean, qui a commencé à gagner une renommée mondiale, passant de 80000 abonnés sur Instagram à 1,3 million.

La bonne nouvelle n’arrête pas de venir, puisque selon un reportage Netflix, la série Shondaland devrait atteindre plus de 63 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours de sortie. Si la production reste à ce chiffre, ce sera le cinquième plus grand lancement de l’histoire de la plateforme, mais si vous continuez à ajouter pendant la période indiquée, pourrait surpasser deux géants du streaming.

#Bridgerton est le cinquième lancement de série originale de Netflix, qui devrait atteindre plus de 63 millions de foyers au cours des 28 premiers jours, derrière: • «The Witcher» – 76M

• «Money Heist» S4 – 65M

• «Stranger Things 3» – 64 millions

• ‘Tiger King’ – 64 millions (via @Netflix) pic.twitter.com/0oFUAvFuvN – Fandom (@getFANDOM)

Actuellement, ‘Roi tigre’ et la troisième saison de ‘Stranger Things’ avoir un début de 64 millions visualisations, tandis que le quatrième opus de «La Casa de Papel» se classe deuxième sur le podium avec 65. Plus est ‘Le sorceleur’ avec 76 millions, presque inaccessible, mais «Bridgerton» il a de bonnes chances d’être la deuxième meilleure première, derrière l’adaptation avec Henry Cavill.

Il a également été signalé que Décembre 2020 et la semaine du 25 au 31 décembre ont été les records les plus élevés du mois. Cependant, le média américain Variété Note que Netflix ne mesure pas son audience de manière traditionnelle, mais se base sur le nombre d’abonnés qui ont regardé au moins deux minutes de certains contenus.