Bridgerton : Une actrice de la série Netflix a eu des problèmes avec sa famille à cause de son personnage

La deuxième saison de Bridgerton Il est plus proche que jamais et certains des protagonistes l’ont déjà vu, mais cela leur a apporté des problèmes familiaux. Qu’est-il arrivé?

©NetflixDeux des personnages les plus aimés de Bridgerton.

Ce fut une longue année d’attente, mais finalement les nouveaux épisodes de Bridgerton ils sont sur le point d’ouvrir. La deuxième saison de la série arrivera sur Netflix le 25 mars et, à peine une semaine avant le grand lancement, l’angoisse des fans est encore plus grande. C’est parce que, selon ce qu’ils ont promis de la production de Shonda Rhimes, ce qui est à venir sera beaucoup plus puissant et excitant que la première partie.

Bridgerton, qui est basé sur les livres de Julia Quinn, a connu un tel succès dans sa première édition qu’il n’a pas été renouvelé pour une suite, mais pour trois. À tel point qu’en plus du prochain lot de chapitres, il y aura également deux saisons supplémentaires, atteignant ainsi quatre. Chacun d’entre eux se concentrera sur un frère différent, tout comme le racontent les livres originaux de cette histoire.

Cela dit, il est confirmé que ce qui arrivera sur Netflix dans une semaine sera l’histoire d’Anthony, l’aîné de la famille et qui est incarné par Jonathan Bailey. Cependant, la série sera aussi marquée par le retour de grands protagonistes du premier volet comme Lady Whistledown. Ce personnage est celui qui a tourmenté la haute société londonienne avec la publication de ses articles dans un petit journal qu’elle a elle-même réalisé.

Bien que, comme on le sait, Lady Whistledown n’est rien de plus qu’une identité secrète qui a été révélée à la fin de la première saison lorsque la série a révélé que celle qui se cache derrière tout cela est Penelope Featherington. La jeune femme fait partie d’une famille clinquante avec une poussée constante pour la haute société et est parfaitement jouée par Nicola Coughlan. L’actrice de 30 ans a captivé tout le monde avec son niveau d’actrice et, en plus, avec son personnage qui tient en haleine les protagonistes de la fiction.

Cependant, il convient de noter que, même si son rôle a été très applaudi par les fans, ce ne l’était pas tant par sa famille. Bien, elle-même vient d’avouer qu’elle a dû expliquer à sa mère certains gestes qu’elle a eu pendant le drame Netflix. Lors d’une interview avec le portail « S MODA », l’interprète a fait part de ses encouragements à réaliser son personnage et, en plus, a parlé de la réaction de sa mère.

« Je trouve que c’est un tel privilège de faire à nouveau partie d’une série que vous savez, les gens apprécient tant.», a-t-elle assuré, mais on lui a ensuite demandé si «Y a-t-il autant d’intrigues dans le tournage que dans la série ?» et c’est là qu’elle a lâché ce que sa mère a pensé en la voyant travailler. « Voyons voir, c’est hilarant de jouer toutes ces choses et parfois je trouve ça bizarre. Une fois je regardais un épisode avec ma mère et elle a vu une action et elle m’a dit : « Mais Nicola ! Pourquoi tu as fait ça?! ». Et j’ai dû lui expliquer que cette personne n’était pas moi [risas] Je ne ferais pas toutes ces choses !« , étaient ses mots exacts.

C’est-à-dire qu’avec cela, il est clair et se prête à l’imagination que ce qui s’en vient pour Penelope Featherington et plus précisément pour Lady Whistledown est encore pire que dans le premier volet. C’est pourquoi, encore une fois, l’intrigue et l’anxiété des fans augmentent après les propos de l’actrice qui, dans la quatrième saison de Bridgerton sera le personnage principal.

