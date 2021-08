Bridgerton : un acteur a partagé une photo inédite

Peu de séries Netflix ont connu le succès quelques jours après leur première et Bridgerton était l’un d’entre eux. C’est pourquoi, sur la base du premier fureur, la plateforme de streaming n’a pas tardé à confirmer que le strip aurait une autre saison dans laquelle, en fait, ils travaillent depuis près de deux mois.







Cependant, le 16 juillet, Deadline a rapporté que l’ensemble du casting de Bridgerton plongé dans une quarantaine préventive alors qu’un membre de l’équipe (qui est encore inconnu) a été testé positif pour COVID. Même si, ces derniers jours, le même showrunner, Chris Van Dusen était celui qui a assuré que le confinement est terminé et qu’ils retravaillent.

Même ainsi, dans l’interview que Van Dusen a donnée, il n’a donné aucun indice sur une date de sortie possible, sachant plus que tout que maintenant ils devront travailler beaucoup plus serré après la pause qu’ils ont subie. Cependant, pour réduire l’attente de ce qui arrivera dans la deuxième saison, dans laquelle Jonathan Bailey sera le protagoniste principal, il existe déjà des séries qui pourraient parfaitement supplanter cette bande Netflix.

Jonathan Bailey sera le protagoniste principal. Photo : (Netflix)



L’un d’eux est The Pursuit of Love sur Amazon Prime qui, dans un premier temps, était considéré comme un plagiat de la production de Shonda Rhimes. Bien que, également, une autre excellente option soit de suivre le grand Luke Newton, interprète de Colin dans la série et qui n’arrête pas de publier des cartes postales des coulisses du tournage, mais cette fois il est allé beaucoup plus loin.

L’acteur anglais a désormais publié une carte postale de la première saison jamais vue auparavant. « La première fois que nos familles se sont réunies», a-t-il écrit à côté de l’image sur laquelle on le voit, certains membres du clan Bridgerton et aussi aux Featheringtons à ce qui semble être une table de répétition commune pour tous les acteurs.

Avec des regards souriants et un salut à la caméra, les interprètes ont posé les livrets sur la table et ont préparé l’une des scènes dans lesquelles ils se sont affrontés. Eh bien, il faut se rappeler que, pendant le strip, les Featherington ont toujours montré une certaine envie du privilège avec lequel le Bridgerton.