Bridgerton: tout sur Rupert Evans, le nouveau membre de la série

Ça fait des mois depuis Bridgerton a atteint le catalogue Netflix pour devenir l’une des séries les plus réussies de l’histoire de la plate-forme. Mais, pour la tranquillité d’esprit des fans, cette histoire des huit frères basée sur les romans de Julia Quinn a déjà confirmé trois saisons supplémentaires et, en fait, la deuxième édition est déjà en plein processus de production.

Même si la deuxième saison de Bridgerton Il n’a toujours pas de date de sortie confirmée, il y a déjà de nombreux détails qui ont été divulgués sur ce qui est à venir. La première chose que l’on savait, c’est que Regé-Jean Page n’officiera plus en tant que Simon Basset, duc de Hastings et que Phoebe Dynevor aura moins de participation en tant que Daphné et, plus tard, que le grand protagoniste des nouveaux épisodes sera Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey, qui doit trouver une femme en fonction de son rang pour continuer sa lignée.

Cependant, hier après-midi, Netflix a confirmé que la série aurait un nouveau membre: Rupert Evans. L’acteur, vient à ce drame ancien pour officier en tant qu’Edmund Bridgerton, le mari dévoué et aimant de Violet Bridgerton, également le fier père des huit frères et sœurs de Bridgerton et qui a eu une patience et un dévouement particuliers pour guider son premier-né, Anthony, afin qu’il ait une vie stable et puisse être le chef de famille.

Qui est Rupert Evans?

Né le 9 mars 1977 dans le Staffordshire au Royaume-Uni, Rupert Evans a toujours eu un objectif: être acteur de cinéma et de théâtre. Y, para conseguirlo, estudió en Webber Douglas Academy of Dramatic Arts de donde se graduó con honores y, luego, formó parte de la prestigiosa compañía de teatro, Royal Shakespeare Company, lo que lo llevó a presentarse con éxito en escenarios tanto británicos como europeos en général.

Quant à l’industrie cinématographique, le nouvel ajout de Bridgerton a commencé sa carrière à la télévision avec les séries Paradise Highs (2002) et Rockface (2002-2003). Pourtant, ses débuts sur grand écran ont lieu en 2004, sous le commandement de Guillermo del Toro avec Hellboy. Et parmi ses dernières œuvres figurent The Village (2013-2014), El hombre en el Castillo (2015-2018) et Charmed (2018-2019).