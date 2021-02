« Bridgerton »: tout le monde dans la distribution a reçu des fins différentes pour cacher Lady Whistledown

Le monde a rencontré pour la première fois le famille Bridgerton dans la série de livres à succès de Julia Quinn. Plus de deux décennies plus tard, Shonda Rhimes a porté les romans au petit écran dans une adaptation pour Netflix avec son même nom, « Bridgerton», Présenter le drame à un public international via la plateforme de streaming.

La première saison de « Bridgerton« Suit de près le premier livre de la série, »Le duc et moi», Qui a été publié dans 2000. Tandis que Quinn a servi de consultante pour partager son avis, l’auteure a déclaré qu’elle respectait les changements mis en œuvre par le créateur du programme Chris Van Dusen Et c’est ainsi que le programme a duré quelques semaines Netflix.

La série télévisée a atteint Netflix le passé 25 décembre 2020, et bien que le drame et l’histoire d’amour des protagonistes aient été l’intrigue principale, il ne fait aucun doute que Dame Whistledown avec ses ragots, il a provoqué un jeu divertissant mais intrigant de «chat et souris»Lors du premier lot d’épisodes.

Alors qu’à la fin, il a été révélé qui était vraiment celui qui manipulait les cordes derrière ce pseudonyme, le mystère est resté jusqu’aux derniers instants, même pour ses protagonistes. Les acteurs ont reçu des scripts modifiés pour masquer ces informations. Cela a été révélé dans le programme « L’afterparty Netflix«

LE CAST DE «BRIDGERTON» A REÇU UNE FIN DIFFÉRENTE CHACUNE

Lors d’un épisode récent de « L’afterparty Netflix » avec David Spade, Londres Hughes Oui Fortune feimster, l’actrice a révélé que les membres de la distribution avaient reçu des scripts avec des fins incorrectes pour tenter de cacher le personnage derrière Dame sifflé.

« Nous n’avons jamais trouvé les fins correctes dans les scripts, donc aucun des acteurs ne le savait vraiment.« , Il expliqua. Bien que la série soit basée sur le premier livre de Quinn, incorpore des histoires plus tard dans la série de livres, y compris la grande révélation de qui il était vraiment Dame Whistledown.

Dans les derniers instants de la saison, les téléspectateurs apprennent que Whistledown n’est autre que Penelope Featherington. Dans les livres, cette révélation n’est démasquée qu’à la quatrième installation, « Romance Monsieur Bridgerton», Puisque les aventures de Penelope étaient encore sur le point de commencer.

Lady Whistledown était Penelope, la meilleure amie d’Eloise (Photo: Netflix)

Donc, à moins que les membres de la distribution aient au moins quatre livres dans la série de Quinn lu ou fait leurs propres recherches via des forums Internet sur leurs histoires, ils n’avaient aucune idée des projets du showrunner Chris Van Dusen pour l’identité de Whistledown.

« S’ils n’avaient pas lu les livres, aucun des acteurs ne le saurait« , m’a dit Rosheuvel. Nicola Coughlan, qui joue Pénélope dans l’émission, il a dit qu’il avait découvert que son personnage était Whistledown via un forum en ligne après avoir assuré votre rôle dans la production de Netflix.

« Je voulais tout savoir sur les livres et les personnages. Je lisais les livres, mais je ne pouvais pas obtenir toutes les informations assez rapidement, alors j’ai littéralement découvert Reddit ou quelque chose comme ça.« , A-t-il dit dans l’interview qu’il a accordée »L’afterparty par Netflix« .

Penelope était secrètement Lady Whistledown (Photo: Netflix)

L’actrice irlandaise n’était pas sûre que les autres membres de la distribution le savaient Pénélope J’étais derrière le pages de la société, alors il a dit que « ils devaient garder le secretQuand ils ont filmé la finale. Même comme ça, Coughlan Elle a dit qu’elle n’était pas convaincue que c’était vrai avant de voir les épisodes.

« Quand j’ai eu les épisodes et que je les regardais, je me suis dit: « Est-ce que ça va vraiment être moi? » Et puis il a abaissé le capot et je me suis dit: ‘Ugh. C’est bien. Ça l’est’». Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire, Coughlan a déclaré qu’il était autorisé à parler à ses co-stars de l’identité de Whistledown, mais qu’il ne le faisait que s’ils le lui demandaient.

« Parfois, les gens disaient: «Je me demande qui est Whistledown». Et je me suis dit: ‘Voulez-vous savoir?’« , M’a dit. « Je ne gâcherais pas ça pour quelqu’un qui ne l’a pas fait, mais c’était très amusant de voir les réactions des gens». Coughlan a continué: « C’était amusant parce que c’est devenu un vrai secret pour moi, ne pas avoir à le dire aux gens.».