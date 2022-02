Bridgerton Teaser donne un premier aperçu de la saison 2

Découvrez pour la première fois Bridgerton saison 2 avec une toute nouvelle bande-annonce. En l’honneur de la Saint-Valentin, Netflix a publié un nouveau teaser révélant de nouvelles images de la deuxième saison de la série populaire. La saison 2 devrait être lancée dans le monde entier sur le streamer le 25 mars, mais avant la première, vous pouvez regarder le premier aperçu ci-dessous, avec l’aimable autorisation de Netflix sur YouTube.

Le teaser a été dévoilé pour la première fois lors d’un événement organisé pour Bridgerton super fans de Netflix et Shondaland. L’auteur Julia Quinn a rejoint Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Simone Ashley (Kate Sharma), Charithra Chandran (Edwina Sharma) et Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), animée par Ariana Romero. La discussion de la Saint-Valentin a porté sur la popularité et le succès de la saison 1, les nouveaux personnages de la saison 2 et ce qui attend Lady Whistledown et le reste de la tonne. Les fans ont également été récompensés par des clips inédits de la série et une révélation surprise du premier teaser de la saison 2.

Conformément à la tradition des romans, la saison 2 raconte l’histoire d’amour de la quête d’amour de Lord Anthony Bridgerton. Bridgerton vient à Netflix de Shondaland et est produit par Shonda Rhimes, Betsy Beers et Chris Van Dusen. Van Dusen est également créateur et showrunner.

La saison 2 de Bridgerton n’inclura pas la page Star Regé-Jean de la saison 1





Netflix

Par Netflix, la saison 2 suit « Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), le frère aîné de Bridgerton et le vicomte, alors qu’il entreprend de trouver une épouse convenable. Poussé par son devoir de défendre le nom de famille, la recherche d’Anthony pour une débutante qui rencontre son des normes impossibles semblent malheureuses jusqu »à ce que Kate (Simone Ashley) et sa jeune sœur Edwina (Charithra Chandran) Sharma arrivent d »Inde. Quand Anthony commence à courtiser Edwina, Kate découvre la vraie nature de ses intentions – un vrai match d »amour n »est pas élevé sur sa liste de priorités – et décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter l’union. Mais ce faisant, les combats verbaux de Kate et Anthony ne font que les rapprocher, compliquant les choses des deux côtés. De l’autre côté de Grosvenor Square, les Featherington doivent accueillir le plus récent héritière de leur domaine tandis que Penelope (Nicola Coughlan) continue de naviguer dans la tonne tout en gardant son secret le plus profond des personnes les plus proches d’elle. »





Netflix décrit Bridgerton comme une série romantique, scandaleuse et intelligente qui célèbre l’intemporalité des amitiés durables, les familles qui trouvent leur chemin et la recherche d’un amour qui vainc tout. La série met également en vedette Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mme Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Phoebe Dynevor ( Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Reine Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack) et Julie Andrews en tant que voix de Lady Whistledown.





La première saison de Bridgerton est en streaming sur Netflix. La saison 2 de la série devrait arriver sur le service de streaming le 25 mars.





