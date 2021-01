Bridgerton Star Regé-Jean Page répond aux rumeurs de casting de James Bond: je suis très content

Un autre jour et un autre jeune acteur britannique sexy est entré dans la course pour devenir le prochain James Bond après Daniel Craig. Netflix Bridgerton La star Regé-Jean Page a récemment donné un coup de fouet aux rumeurs en postant une photo de lui-même à partir des décors de son émission avec la légende «Régence, royauté. Secouée et remuée».

Beaucoup ont vu la réplique comme une confirmation que l’acteur s’était vu offrir le rôle de Bond, et les chances de parier sur son casting en tant qu’espion emblématique augmentaient considérablement en faveur de l’acteur. Dans une interview avec Jimmy Fallon, Page a abordé les rumeurs et a admis qu’elles ne sont en grande partie pas fondées à ce stade.

« Si vous êtes un Britannique et que vous faites quelque chose de quelque respect que les gens connaissent bien, les gens vont commencer à dire le ‘mot B’. Je suis très heureux d’avoir le badge, je suis très heureux d’être dans le compagnie de ces personnes qui ont le badge, mais ce n’est qu’un badge. «

Le casting de la page serait conforme à la James Bond le récent coup de pied de la franchise pour ajouter plus de diversité devant et derrière la caméra. Cela comprenait l’ajout Sac à puces écrivain et star Phoebe Waller-Bridge en tant que scénariste pour Pas le temps de mourir pour rendre les scènes impliquant des personnages féminins plus fortes, et faire de Lashana Lynch le rôle de Nomi, le jeune agent noir qui a remplacé Craig’s Bond comme le nouveau 007.

Le casting de Regé-Jean Page, d’origine métisse, s’inscrirait dans la lignée de ces tentatives de la franchise d’ouvrir son univers à des voix et expériences diverses. Page n’est pas non plus le premier acteur non blanc à être un candidat populaire pour le rôle de Bond, Idris Elba étant longtemps considéré comme un candidat naturel pour le rôle. L’année dernière, la productrice de longue date de Bond, Barbara Broccoli, avait confirmé que le casting du prochain Bond allait être daltonien, mais le personnage restera masculin.

« Il peut être de n’importe quelle couleur, mais il est masculin. Je pense que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes – des personnages féminins forts. Je ne suis pas particulièrement intéressé à prendre un personnage masculin et à le faire jouer par une femme. Je pense que les femmes le sont. bien plus intéressant que ça. «

Que Page obtienne ou non le poste, pour l’instant, les fans de Bond ont la dernière sortie de Daniel Craig en tant qu’espion suave à espérer Pas le temps de mourir. Le film verra le personnage de Craig sortir de sa retraite pour affronter le méchant Safin, joué par Rami Malek, qui représente non seulement une menace pour la paix mondiale, mais aussi pour les personnes dont Bond se soucie le plus personnellement. Espérons que le film permettra à Craig de terminer sa carrière en tant que Bond sur une note positive.

Réalisé et co-écrit par Cary Fukunaga, Pas le temps de mourir stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen et Rami Malek.

Sujets: James Bond